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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 січ, 2025 21:40
serg1974 написав:asti
насчет роста в 10к. А долларовая инфляция учитывалась? Если нет то, не превышает ли она эти 10к?
Нет. Речь идёт об абсолютных цифрах. Если брать во внимание ещё и этот фактор, то, думаю, я остался при своих +-, что, опять же повторюсь, довольно таки неплохо как для високосного года//)
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:49
Shaman написав: asti написав:
События года грядущего пока что не вселяют большого оптимизма - особенно беспокоят очередные ужесточения по части финмониторинга - если так пойдет и дальше придется выводить деньги из банков в более надёжные места.
може має сенс навпаки - потроху легалізовувати доходи?
Легко сказати.
А от яким чином це зробити?
Вірніше так, один спосіб я знаю і використовую його - придбав ОВДП в розрахунку у тому числі і на те, що купони від їх тримання це начебто білі доходи, але нажаль не всі фінустанови так вважають.
Другий спосіб - це інвестувати у нерухомість, а потім її продати бажано перегнавши гроші через банк, але це по-перше довго, а по-друге досить ризиковано у теперішніх реаліях.
Якщо ви знаєте ще якісь більш менш реальні способи легалізації - я з радістю вас вислухаю!
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:57
asti написав: Shaman написав: asti написав:
События года грядущего пока что не вселяют большого оптимизма - особенно беспокоят очередные ужесточения по части финмониторинга - если так пойдет и дальше придется выводить деньги из банков в более надёжные места.
може має сенс навпаки - потроху легалізовувати доходи?
Легко сказати.
А от яким чином це зробити?
Вірніше так, один спосіб я знаю і використовую його - придбав ОВДП в розрахунку у тому числі і на те, що купони від їх тримання це начебто білі доходи, але нажаль не всі фінустанови так вважають.
Другий спосіб - це інвестувати у нерухомість, а потім її продати бажано перегнавши гроші через банк, але це по-перше довго, а по-друге досить ризиковано у теперішніх реаліях.
Якщо ви знаєте ще якісь більш менш реальні способи легалізації - я з радістю вас вислухаю!
Працюйте в білу. Сплачуйте податки. І буде Вам щастя
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Додано: Сер 01 січ, 2025 22:13
Investor_K написав:
Працюйте в білу. Сплачуйте податки. І буде Вам щастя
Якщо б. Не існує жодного закону, де б чітко розписали що таке білі гроші і їх критерії
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Додано: Сер 01 січ, 2025 22:35
asti написав:
Якщо ви знаєте ще якісь більш менш реальні способи легалізації - я з радістю вас вислухаю!
Відкрийте ФОП, накидайте собі грошей, закрийте ФОП.
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 01 січ, 2025 22:39
sergey_sryvkin написав: asti написав:
Якщо ви знаєте ще якісь більш менш реальні способи легалізації - я з радістю вас вислухаю!
Відкрийте ФОП, накидайте собі грошей, закрийте ФОП.
а нулевую декларацию еще ж продолжили до конца войны или нет?
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Додано: Сер 01 січ, 2025 22:44
sergey_sryvkin написав: asti написав:
Якщо ви знаєте ще якісь більш менш реальні способи легалізації - я з радістю вас вислухаю!
Відкрийте ФОП, накидайте собі грошей, закрийте ФОП.
просто і мудро
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Додано: Сер 01 січ, 2025 23:08
sergey_sryvkin написав: asti написав:
Якщо ви знаєте ще якісь більш менш реальні способи легалізації - я з радістю вас вислухаю!
Відкрийте ФОП, накидайте собі грошей, закрийте ФОП.
Треба буде вивчити цей варіант - якщо це не жарт звичайно//)
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asti
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