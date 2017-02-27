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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11762117631176411765

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.1 5 24
41,00-41,50
4%
1
41,50-42,00
13%
3
42,00-42,50
29%
7
42,50-43,00
42%
10
43,00-43,50
4%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:40

  serg1974 написав:asti насчет роста в 10к. А долларовая инфляция учитывалась? Если нет то, не превышает ли она эти 10к?
Нет. Речь идёт об абсолютных цифрах. Если брать во внимание ещё и этот фактор, то, думаю, я остался при своих +-, что, опять же повторюсь, довольно таки неплохо как для високосного года//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:49

  Shaman написав:
  asti написав:События года грядущего пока что не вселяют большого оптимизма - особенно беспокоят очередные ужесточения по части финмониторинга - если так пойдет и дальше придется выводить деньги из банков в более надёжные места.

може має сенс навпаки - потроху легалізовувати доходи? 8)


Легко сказати.
А от яким чином це зробити?

Вірніше так, один спосіб я знаю і використовую його - придбав ОВДП в розрахунку у тому числі і на те, що купони від їх тримання це начебто білі доходи, але нажаль не всі фінустанови так вважають.

Другий спосіб - це інвестувати у нерухомість, а потім її продати бажано перегнавши гроші через банк, але це по-перше довго, а по-друге досить ризиковано у теперішніх реаліях.

Якщо ви знаєте ще якісь більш менш реальні способи легалізації - я з радістю вас вислухаю!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:57

  asti написав:
  Shaman написав:
  asti написав:События года грядущего пока что не вселяют большого оптимизма - особенно беспокоят очередные ужесточения по части финмониторинга - если так пойдет и дальше придется выводить деньги из банков в более надёжные места.

може має сенс навпаки - потроху легалізовувати доходи? 8)


Легко сказати.
А от яким чином це зробити?

Вірніше так, один спосіб я знаю і використовую його - придбав ОВДП в розрахунку у тому числі і на те, що купони від їх тримання це начебто білі доходи, але нажаль не всі фінустанови так вважають.

Другий спосіб - це інвестувати у нерухомість, а потім її продати бажано перегнавши гроші через банк, але це по-перше довго, а по-друге досить ризиковано у теперішніх реаліях.

Якщо ви знаєте ще якісь більш менш реальні способи легалізації - я з радістю вас вислухаю!
Працюйте в білу. Сплачуйте податки. І буде Вам щастя
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Працюйте в білу. Сплачуйте податки. І буде Вам щастя

Якщо б. Не існує жодного закону, де б чітко розписали що таке білі гроші і їх критерії
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:35

  asti написав:Якщо ви знаєте ще якісь більш менш реальні способи легалізації - я з радістю вас вислухаю!

Відкрийте ФОП, накидайте собі грошей, закрийте ФОП.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:39

  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:Якщо ви знаєте ще якісь більш менш реальні способи легалізації - я з радістю вас вислухаю!

Відкрийте ФОП, накидайте собі грошей, закрийте ФОП.



а нулевую декларацию еще ж продолжили до конца войны или нет?
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:44

  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:Якщо ви знаєте ще якісь більш менш реальні способи легалізації - я з радістю вас вислухаю!

Відкрийте ФОП, накидайте собі грошей, закрийте ФОП.
просто і мудро
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:08

  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:Якщо ви знаєте ще якісь більш менш реальні способи легалізації - я з радістю вас вислухаю!

Відкрийте ФОП, накидайте собі грошей, закрийте ФОП.

Треба буде вивчити цей варіант - якщо це не жарт звичайно//)
asti
 
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