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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11763117641176511766

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.1 5 24
41,00-41,50
4%
1
41,50-42,00
13%
3
42,00-42,50
29%
7
42,50-43,00
42%
10
43,00-43,50
4%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:31

  Дюрі-бачі написав:
  sergey_sryvkin написав:Відкрийте ФОП, накидайте собі грошей, закрийте ФОП.

Дуже обережним треба бути, якщо йде мова про суми більше 10 тис. $. Зараз банки дуже лютують, особливо коли платежі нерівномірно йдуть, а виводиш всі гроші з рахунку. До мене доколупались "чому на грант нема інвойсів", довелось шаманити і підробляти інвойси...

меморандум о граничении перечислений банков,нова пей,розетка пей в действии
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:36

  konstantin kirovograd написав:asti
не всё так просто
1 группа-можно легализовать 1 200 000 но за год существования фоп-это скорее всего самый простой способ а вот 2 группа лимит 6 000 000 но если вы их выберите и закроетесь вас сразу проверят и нужно чтобы платежи были прозрачные от кого-то а не просто свои накидать и я такой красавец.Так бы уже все легализовались по 10 раз

Там же ещё и налоги придется немалые заплатить. Но всё подумать стоит//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:38

  Дюрі-бачі написав:
  sergey_sryvkin написав:Відкрийте ФОП, накидайте собі грошей, закрийте ФОП.

Дуже обережним треба бути, якщо йде мова про суми більше 10 тис. $. Зараз банки дуже лютують, особливо коли платежі нерівномірно йдуть, а виводиш всі гроші з рахунку. До мене доколупались "чому на грант нема інвойсів", довелось шаманити і підробляти інвойси...

Но ФОП специально для этих целей (легализации) открывали или это побочный продукт?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:42

asti Я вже багато років так працюю. Платити 5(6)% як ФОП значно краще, ніж 19.5(23) % як фіз.особа. А в чорну отримувати дохід я не хочу.
Суть в тому, що я за рік і 20% ліміту третьої групи не вибираю і в контракті чітко прописано, що платять 2 рази в році, а в банків і так питання виникли.
Дюрі-бачі
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