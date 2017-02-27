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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 січ, 2025 23:31
Дюрі-бачі написав: sergey_sryvkin написав:
Відкрийте ФОП, накидайте собі грошей, закрийте ФОП.
Дуже обережним треба бути, якщо йде мова про суми більше 10 тис. $. Зараз банки дуже лютують, особливо коли платежі нерівномірно йдуть, а виводиш всі гроші з рахунку. До мене доколупались "чому на грант нема інвойсів", довелось шаманити і підробляти інвойси...
меморандум о граничении перечислений банков,нова пей,розетка пей в действии
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Додано: Сер 01 січ, 2025 23:36
konstantin kirovograd написав:asti
не всё так просто
1 группа-можно легализовать 1 200 000 но за год существования фоп-это скорее всего самый простой способ а вот 2 группа лимит 6 000 000 но если вы их выберите и закроетесь вас сразу проверят и нужно чтобы платежи были прозрачные от кого-то а не просто свои накидать и я такой красавец.Так бы уже все легализовались по 10 раз
Там же ещё и налоги придется немалые заплатить. Но всё подумать стоит//)
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Додано: Сер 01 січ, 2025 23:38
Дюрі-бачі написав: sergey_sryvkin написав:
Відкрийте ФОП, накидайте собі грошей, закрийте ФОП.
Дуже обережним треба бути, якщо йде мова про суми більше 10 тис. $. Зараз банки дуже лютують, особливо коли платежі нерівномірно йдуть, а виводиш всі гроші з рахунку. До мене доколупались "чому на грант нема інвойсів", довелось шаманити і підробляти інвойси...
Но ФОП специально для этих целей (легализации) открывали или это побочный продукт?
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Додано: Сер 01 січ, 2025 23:42
asti Я вже багато років так працюю. Платити 5(6)% як ФОП значно краще, ніж 19.5(23) % як фіз.особа. А в чорну отримувати дохід я не хочу.
Суть в тому, що я за рік і 20% ліміту третьої групи не вибираю і в контракті чітко прописано, що платять 2 рази в році, а в банків і так питання виникли.
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Додано: Чет 02 січ, 2025 01:33
konstantin kirovograd написав:asti
2 группа лимит 6 000 000 но если вы их выберите и закроетесь вас сразу проверят и нужно чтобы платежи были прозрачные от кого-то а не просто свои накидать и я такой красавец.Так бы уже все легализовались по 10 раз
Можна і не закриватись, перейти на 3 групу і сидіти з нульовими оборотами.
Хіба що ЄСВ за себе доведеться платити, але ж то для пенсії корисно
Накидати грошей, звісно, не від власного імені, а від когось.
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Додано: Чет 02 січ, 2025 07:03
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