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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11763117641176511766

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4 5 31
41,00-41,50
3%
1
41,50-42,00
13%
4
42,00-42,50
26%
8
42,50-43,00
45%
14
43,00-43,50
6%
2
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
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45,50-46,00
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46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:31

  Дюрі-бачі написав:
  sergey_sryvkin написав:Відкрийте ФОП, накидайте собі грошей, закрийте ФОП.

Дуже обережним треба бути, якщо йде мова про суми більше 10 тис. $. Зараз банки дуже лютують, особливо коли платежі нерівномірно йдуть, а виводиш всі гроші з рахунку. До мене доколупались "чому на грант нема інвойсів", довелось шаманити і підробляти інвойси...

меморандум о граничении перечислений банков,нова пей,розетка пей в действии
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:36

  konstantin kirovograd написав:asti
не всё так просто
1 группа-можно легализовать 1 200 000 но за год существования фоп-это скорее всего самый простой способ а вот 2 группа лимит 6 000 000 но если вы их выберите и закроетесь вас сразу проверят и нужно чтобы платежи были прозрачные от кого-то а не просто свои накидать и я такой красавец.Так бы уже все легализовались по 10 раз

Там же ещё и налоги придется немалые заплатить. Но всё подумать стоит//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:38

  Дюрі-бачі написав:
  sergey_sryvkin написав:Відкрийте ФОП, накидайте собі грошей, закрийте ФОП.

Дуже обережним треба бути, якщо йде мова про суми більше 10 тис. $. Зараз банки дуже лютують, особливо коли платежі нерівномірно йдуть, а виводиш всі гроші з рахунку. До мене доколупались "чому на грант нема інвойсів", довелось шаманити і підробляти інвойси...

Но ФОП специально для этих целей (легализации) открывали или это побочный продукт?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:42

asti Я вже багато років так працюю. Платити 5(6)% як ФОП значно краще, ніж 19.5(23) % як фіз.особа. А в чорну отримувати дохід я не хочу.
Суть в тому, що я за рік і 20% ліміту третьої групи не вибираю і в контракті чітко прописано, що платять 2 рази в році, а в банків і так питання виникли.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 01:33

  konstantin kirovograd написав:asti
2 группа лимит 6 000 000 но если вы их выберите и закроетесь вас сразу проверят и нужно чтобы платежи были прозрачные от кого-то а не просто свои накидать и я такой красавец.Так бы уже все легализовались по 10 раз

Можна і не закриватись, перейти на 3 групу і сидіти з нульовими оборотами.
Хіба що ЄСВ за себе доведеться платити, але ж то для пенсії корисно :)

Накидати грошей, звісно, не від власного імені, а від когось.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 07:03

2024 рік уряд залучив $41,7 млрд зовнішнього фінансування, із яких третина ($12,6 млрд) - це безповоротні гранти. Тільки у грудні цього року було залучено $9,3 млрд
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 09:36

  asti написав:
  Shaman написав:
  asti написав:События года грядущего пока что не вселяют большого оптимизма - особенно беспокоят очередные ужесточения по части финмониторинга - если так пойдет и дальше придется выводить деньги из банков в более надёжные места.

може має сенс навпаки - потроху легалізовувати доходи? 8)


Легко сказати.
А от яким чином це зробити?

Вірніше так, один спосіб я знаю і використовую його - придбав ОВДП в розрахунку у тому числі і на те, що купони від їх тримання це начебто білі доходи, але нажаль не всі фінустанови так вважають.

Другий спосіб - це інвестувати у нерухомість, а потім її продати бажано перегнавши гроші через банк, але це по-перше довго, а по-друге досить ризиковано у теперішніх реаліях.

Якщо ви знаєте ще якісь більш менш реальні способи легалізації - я з радістю вас вислухаю!

Навіщо вам думати, які фінустанови і як це сприймають? Отримайте довідку про доходи через ДІЮ (вебверсію) за декілька років. Всі ваші доходи там будуть. За бажанням подайте онлайн декларацію за минулий рік (тим більше якщо були доходи від ОВДП). Ці документи приймають всі фінустанови як доказ легальних доходів!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 13:11

  asti написав:
  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:Якщо ви знаєте ще якісь більш менш реальні способи легалізації - я з радістю вас вислухаю!

Відкрийте ФОП, накидайте собі грошей, закрийте ФОП.

Треба буде вивчити цей варіант - якщо це не жарт звичайно//)

я мав на увазі саме варіант ФОП. там де ЄСВ 1 760 грн на міс та 5% від обороту, але можна погратися й 1 та 2 групи. окрім цих витрат докиньте ще 2000 грн на бухгалтера, який буде подавати звіти та робити документи

так трохи витрат є, але є результат. бачив, що саме там дехто з власників легалізує надходження.

питання, де взяти сторонні надходження - або в рамках бізнесу. або може навіть робить обн, ще й відсотки заробите :) як класифікувати надходження - якщо не дуже великі суми - то наприклад фінансові консультації. тут важливо продумати, за ЩО ви отримуєте гроші, щоб зробити відповідні документи.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 13:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Цього року мене порадувала вартість акцій Райфайзену (BAVL). Вони виросли з весняних мінімумів 0.22-0.23 до угод 0.35-0.38 в кінці року.
Ніякі інші активи не стояли і близько.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 13:47

  Denik написав:Цього року мене порадувала вартість акцій Райфайзену (BAVL). Вони виросли з весняних мінімумів 0.22-0.23 до угод 0.35-0.38 в кінці року.
Ніякі інші активи не стояли і близько.


радості?

https://www.nta.ua/public/index.php/biz ... v-ukrayini
greenozon
 
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