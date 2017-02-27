sergey_sryvkin написав:Відкрийте ФОП, накидайте собі грошей, закрийте ФОП.
Дуже обережним треба бути, якщо йде мова про суми більше 10 тис. $. Зараз банки дуже лютують, особливо коли платежі нерівномірно йдуть, а виводиш всі гроші з рахунку. До мене доколупались "чому на грант нема інвойсів", довелось шаманити і підробляти інвойси...
меморандум о граничении перечислений банков,нова пей,розетка пей в действии
konstantin kirovograd написав:asti не всё так просто 1 группа-можно легализовать 1 200 000 но за год существования фоп-это скорее всего самый простой способ а вот 2 группа лимит 6 000 000 но если вы их выберите и закроетесь вас сразу проверят и нужно чтобы платежи были прозрачные от кого-то а не просто свои накидать и я такой красавец.Так бы уже все легализовались по 10 раз
Там же ещё и налоги придется немалые заплатить. Но всё подумать стоит//)
sergey_sryvkin написав:Відкрийте ФОП, накидайте собі грошей, закрийте ФОП.
Дуже обережним треба бути, якщо йде мова про суми більше 10 тис. $. Зараз банки дуже лютують, особливо коли платежі нерівномірно йдуть, а виводиш всі гроші з рахунку. До мене доколупались "чому на грант нема інвойсів", довелось шаманити і підробляти інвойси...
Но ФОП специально для этих целей (легализации) открывали или это побочный продукт?
asti Я вже багато років так працюю. Платити 5(6)% як ФОП значно краще, ніж 19.5(23) % як фіз.особа. А в чорну отримувати дохід я не хочу. Суть в тому, що я за рік і 20% ліміту третьої групи не вибираю і в контракті чітко прописано, що платять 2 рази в році, а в банків і так питання виникли.
konstantin kirovograd написав:asti 2 группа лимит 6 000 000 но если вы их выберите и закроетесь вас сразу проверят и нужно чтобы платежи были прозрачные от кого-то а не просто свои накидать и я такой красавец.Так бы уже все легализовались по 10 раз
Можна і не закриватись, перейти на 3 групу і сидіти з нульовими оборотами. Хіба що ЄСВ за себе доведеться платити, але ж то для пенсії корисно
Накидати грошей, звісно, не від власного імені, а від когось.
asti написав:События года грядущего пока что не вселяют большого оптимизма - особенно беспокоят очередные ужесточения по части финмониторинга - если так пойдет и дальше придется выводить деньги из банков в более надёжные места.
може має сенс навпаки - потроху легалізовувати доходи?
Легко сказати. А от яким чином це зробити?
Вірніше так, один спосіб я знаю і використовую його - придбав ОВДП в розрахунку у тому числі і на те, що купони від їх тримання це начебто білі доходи, але нажаль не всі фінустанови так вважають.
Другий спосіб - це інвестувати у нерухомість, а потім її продати бажано перегнавши гроші через банк, але це по-перше довго, а по-друге досить ризиковано у теперішніх реаліях.
Якщо ви знаєте ще якісь більш менш реальні способи легалізації - я з радістю вас вислухаю!
Навіщо вам думати, які фінустанови і як це сприймають? Отримайте довідку про доходи через ДІЮ (вебверсію) за декілька років. Всі ваші доходи там будуть. За бажанням подайте онлайн декларацію за минулий рік (тим більше якщо були доходи від ОВДП). Ці документи приймають всі фінустанови як доказ легальних доходів!
asti написав:Якщо ви знаєте ще якісь більш менш реальні способи легалізації - я з радістю вас вислухаю!
Відкрийте ФОП, накидайте собі грошей, закрийте ФОП.
Треба буде вивчити цей варіант - якщо це не жарт звичайно//)
я мав на увазі саме варіант ФОП. там де ЄСВ 1 760 грн на міс та 5% від обороту, але можна погратися й 1 та 2 групи. окрім цих витрат докиньте ще 2000 грн на бухгалтера, який буде подавати звіти та робити документи
так трохи витрат є, але є результат. бачив, що саме там дехто з власників легалізує надходження.
питання, де взяти сторонні надходження - або в рамках бізнесу. або може навіть робить обн, ще й відсотки заробите як класифікувати надходження - якщо не дуже великі суми - то наприклад фінансові консультації. тут важливо продумати, за ЩО ви отримуєте гроші, щоб зробити відповідні документи.