|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 січ, 2025 15:30
Shaman я б все ж рекомендував порадитись з профі, бо серед знайомих ФОП є чимало випадків як блокування банками рахунків (переважно при зняті коштів) так і наїздів податкової, яка знімає зі спрощеного оподаткування ЗАДНІМ ЧИСЛОМ і грабує на всі 23% податку
Мене Моно в грудні 2024 попросив пояснити що то за кошти прийшли на рахунок, хоча до цього роками все було нормально. А нових ФОПів будуть моніторити ще більш детально.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4537
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 763 раз.
- Подякували: 554 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|35123
|37309400
|
|
|2068
|13362696
|
П'ят 27 гру, 2024 18:26
Shaman
|
|7978
|23267166
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|