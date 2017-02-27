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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11764117651176611767

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4 5 33
41,00-41,50
3%
1
41,50-42,00
12%
4
42,00-42,50
30%
10
42,50-43,00
42%
14
43,00-43,50
6%
2
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
6%
2
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 15:30

Shaman я б все ж рекомендував порадитись з профі, бо серед знайомих ФОП є чимало випадків як блокування банками рахунків (переважно при зняті коштів) так і наїздів податкової, яка знімає зі спрощеного оподаткування ЗАДНІМ ЧИСЛОМ і грабує на всі 23% податку

Мене Моно в грудні 2024 попросив пояснити що то за кошти прийшли на рахунок, хоча до цього роками все було нормально. А нових ФОПів будуть моніторити ще більш детально.
Дюрі-бачі
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