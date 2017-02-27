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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11764117651176611767

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4 5 33
41,00-41,50
3%
1
41,50-42,00
12%
4
42,00-42,50
30%
10
42,50-43,00
42%
14
43,00-43,50
6%
2
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
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46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
6%
2
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 15:30

Shaman я б все ж рекомендував порадитись з профі, бо серед знайомих ФОП є чимало випадків як блокування банками рахунків (переважно при зняті коштів) так і наїздів податкової, яка знімає зі спрощеного оподаткування ЗАДНІМ ЧИСЛОМ і грабує на всі 23% податку

Мене Моно в грудні 2024 попросив пояснити що то за кошти прийшли на рахунок, хоча до цього роками все було нормально. А нових ФОПів будуть моніторити ще більш детально.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:25

  Дюрі-бачі написав:Shaman я б все ж рекомендував порадитись з профі, бо серед знайомих ФОП є чимало випадків як блокування банками рахунків (переважно при зняті коштів) так і наїздів податкової, яка знімає зі спрощеного оподаткування ЗАДНІМ ЧИСЛОМ і грабує на всі 23% податку

Мене Моно в грудні 2024 попросив пояснити що то за кошти прийшли на рахунок, хоча до цього роками все було нормально. А нових ФОПів будуть моніторити ще більш детально.

по вас особисто - запитали, ви відповіли - питань немає? до того ж вас надходження валюти з-за кордону.

а загалом по знайомим - потрібні деталі. я припускаю, що у вашому випадку люди працювали на фірму, але типу з ФОПом - тому їх й оподаткували додатково. як податкова доводить це - хз, але з цим давно воюють. тут це видно, коли послуги надаються протягом довгого часу

я кажу про варіант, коли створюємо ФОП й туди заходять кошти від зовсім різних людей, різні суми. варіанти, як це зробити, є.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:31

  Дюрі-бачі написав:asti В мене з весни 2024 все дуже скучно: йде повільне, але стабільне накопичення валютної подушки. Вже два роки нема ніякої "движухи", тільки "змарновані нагоди заробити" що на гривневих ОВДП, що на крипті.

на ОВДП заробіток білянульовий, переживати нема за що,
крипта, це для лудоманів,
або як альтернатива форексу
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:по вас особисто - запитали, ви відповіли - питань немає? до того ж вас надходження валюти з-за кордону.

Так, після того, як я скинув підроблені інвойси всі питання зникли (бо я їх насправді ніколи не генерував і нікуди не відправляв, нарахування йде на основі наукових звітів, які пишуться колективно, і довгострокових договорів, а не окремих інвойсів).

  Shaman написав:а загалом по знайомим - потрібні деталі. я припускаю, що у вашому випадку люди працювали на фірму, але типу з ФОПом - тому їх й оподаткували додатково. як податкова доводить це - хз, але з цим давно воюють. тут це видно, коли послуги надаються протягом довгого часу

Деталей не знаю, але в загальних рисах історія така: був маленький онлайн магазин з оборотом десятки тисяч грн. в місяць, знайшли "підзаробіток онлайн" - на рахунок ФОП закинули сотні тисяч гривень на рахунок, зняли готівкою, віддали потрібним людям за %. А податкова зняла із спрощеної системи ЧЕРЕЗ РІК і нарахувала податки як на загальній ситемі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:58

  Дюрі-бачі написав:Shaman я б все ж рекомендував порадитись з профі, бо серед знайомих ФОП є чимало випадків як блокування банками рахунків (переважно при зняті коштів) так і наїздів податкової, яка знімає зі спрощеного оподаткування ЗАДНІМ ЧИСЛОМ і грабує на всі 23% податку
Мене Моно в грудні 2024 попросив пояснити що то за кошти прийшли на рахунок, хоча до цього роками все було нормально. А нових ФОПів будуть моніторити ще більш детально.

закручування гайок почалося з:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/finanso ... i-podatkiv
я хз який зв'язок між нбу та сплатою податків ))
далі продовжилось коли нові ліміти прийняли, в рамках меморандуму (чєго плять?) прийняли і якісь нові вимоги для фопів.
https://forbes.ua/news/banki-posilyat-f ... 2024-25456
все це поки що вилами по воді і якби "внє закона", але вангую що в цьому році фопів будуть жарити по поводу і без повода,
особливо таких вумних, які думають, що можуть прогнати мільйони просто так ))
прогнати можна тільки під 23% ))
sergey_stasyuk555
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