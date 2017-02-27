Shaman я б все ж рекомендував порадитись з профі, бо серед знайомих ФОП є чимало випадків як блокування банками рахунків (переважно при зняті коштів) так і наїздів податкової, яка знімає зі спрощеного оподаткування ЗАДНІМ ЧИСЛОМ і грабує на всі 23% податку
Мене Моно в грудні 2024 попросив пояснити що то за кошти прийшли на рахунок, хоча до цього роками все було нормально. А нових ФОПів будуть моніторити ще більш детально.
Дюрі-бачі написав:Shaman я б все ж рекомендував порадитись з профі, бо серед знайомих ФОП є чимало випадків як блокування банками рахунків (переважно при зняті коштів) так і наїздів податкової, яка знімає зі спрощеного оподаткування ЗАДНІМ ЧИСЛОМ і грабує на всі 23% податку
Мене Моно в грудні 2024 попросив пояснити що то за кошти прийшли на рахунок, хоча до цього роками все було нормально. А нових ФОПів будуть моніторити ще більш детально.
по вас особисто - запитали, ви відповіли - питань немає? до того ж вас надходження валюти з-за кордону.
а загалом по знайомим - потрібні деталі. я припускаю, що у вашому випадку люди працювали на фірму, але типу з ФОПом - тому їх й оподаткували додатково. як податкова доводить це - хз, але з цим давно воюють. тут це видно, коли послуги надаються протягом довгого часу
я кажу про варіант, коли створюємо ФОП й туди заходять кошти від зовсім різних людей, різні суми. варіанти, як це зробити, є.
Дюрі-бачі написав:asti В мене з весни 2024 все дуже скучно: йде повільне, але стабільне накопичення валютної подушки. Вже два роки нема ніякої "движухи", тільки "змарновані нагоди заробити" що на гривневих ОВДП, що на крипті.
на ОВДП заробіток білянульовий, переживати нема за що, крипта, це для лудоманів, або як альтернатива форексу
Shaman написав:по вас особисто - запитали, ви відповіли - питань немає? до того ж вас надходження валюти з-за кордону.
Так, після того, як я скинув підроблені інвойси всі питання зникли (бо я їх насправді ніколи не генерував і нікуди не відправляв, нарахування йде на основі наукових звітів, які пишуться колективно, і довгострокових договорів, а не окремих інвойсів).
Shaman написав:а загалом по знайомим - потрібні деталі. я припускаю, що у вашому випадку люди працювали на фірму, але типу з ФОПом - тому їх й оподаткували додатково. як податкова доводить це - хз, але з цим давно воюють. тут це видно, коли послуги надаються протягом довгого часу
Деталей не знаю, але в загальних рисах історія така: був маленький онлайн магазин з оборотом десятки тисяч грн. в місяць, знайшли "підзаробіток онлайн" - на рахунок ФОП закинули сотні тисяч гривень на рахунок, зняли готівкою, віддали потрібним людям за %. А податкова зняла із спрощеної системи ЧЕРЕЗ РІК і нарахувала податки як на загальній ситемі.
Дюрі-бачі написав:Shaman я б все ж рекомендував порадитись з профі, бо серед знайомих ФОП є чимало випадків як блокування банками рахунків (переважно при зняті коштів) так і наїздів податкової, яка знімає зі спрощеного оподаткування ЗАДНІМ ЧИСЛОМ і грабує на всі 23% податку Мене Моно в грудні 2024 попросив пояснити що то за кошти прийшли на рахунок, хоча до цього роками все було нормально. А нових ФОПів будуть моніторити ще більш детально.
закручування гайок почалося з: https://bank.gov.ua/ua/news/all/finanso ... i-podatkiv я хз який зв'язок між нбу та сплатою податків )) далі продовжилось коли нові ліміти прийняли, в рамках меморандуму (чєго плять?) прийняли і якісь нові вимоги для фопів. https://forbes.ua/news/banki-posilyat-f ... 2024-25456 все це поки що вилами по воді і якби "внє закона", але вангую що в цьому році фопів будуть жарити по поводу і без повода, особливо таких вумних, які думають, що можуть прогнати мільйони просто так )) прогнати можна тільки під 23% ))
Дюрі-бачі с спрощенной так просто не снимают---скорее всего они приняли деньги не по своему кведу или оказали услуги когда имели право только торговать. За процент обналичив они себя вписали в схемы дропов которые привычеслении одного дропа-тянут и других.Будет ведь с 1 февраля уже реестр дропов.Так что нужно очень внимательно всё делать иначе попадёшь в реестр и все банки и даже новая почта(привет меморандкм) не будут вам открыватиь счета
Дюрі-бачі написав:Shaman я б все ж рекомендував порадитись з профі, бо серед знайомих ФОП є чимало випадків як блокування банками рахунків (переважно при зняті коштів) так і наїздів податкової, яка знімає зі спрощеного оподаткування ЗАДНІМ ЧИСЛОМ і грабує на всі 23% податку Мене Моно в грудні 2024 попросив пояснити що то за кошти прийшли на рахунок, хоча до цього роками все було нормально. А нових ФОПів будуть моніторити ще більш детально.
закручування гайок почалося з: https://bank.gov.ua/ua/news/all/finanso ... i-podatkiv я хз який зв'язок між нбу та сплатою податків )) далі продовжилось коли нові ліміти прийняли, в рамках меморандуму (чєго плять?) прийняли і якісь нові вимоги для фопів. https://forbes.ua/news/banki-posilyat-f ... 2024-25456 все це поки що вилами по воді і якби "внє закона", але вангую що в цьому році фопів будуть жарити по поводу і без повода, особливо таких вумних, які думають, що можуть прогнати мільйони просто так )) прогнати можна тільки під 23% ))
ви навели приклади, як планують боротися з найбільш проблемним використанням ФОПів - коли під ФОПи маскується середній бізнес.
припускаю, 100-200 т грн на місяць можна проганяти взагалі без проблем. й так, треба продумати легенду - за що перераховуються гроші
крім фопів мають ще підсмажити любителів p2p, поки хз як воно буде, але думаю щось типу "отримувач платежу повинен документально довести що p№2, який йому відправив кошти - це не уйло або усама бен ладен" )) в разі ненадання відповідних документів - арешт та повна конфіскація платежу ))
Вообще-то поймав взяточника уровня Крупы или ТЦК Одессы Борисова с домом во Франции за 5 милионов евро можно в бюджет поиметь больше чем с 10000 фопов бедолаг пытающихся семью прокормить......но у нас пошли другим путём-пресовать мелкий бизнес и людей одновременно не замечая супервзяточников.Все эти ограничения взяты примером с европы и сша но там это для борьбы с корупцией а у нас для борьбы с мелкой рыбёшкой
Shaman написав:припускаю, 100-200 т грн на місяць можна проганяти взагалі без проблем. й так, треба продумати легенду - за що перераховуються гроші
хоча б посилання відкрий, там ознаки та індикатори є - в листі нбу )) я не знаю як все це буде реалізовуватись на практиці, але може бути "як всєгда" - мережі фопів оформлять все "згідно діючого законодавства", а решту - притягнуть до відповідальності ))