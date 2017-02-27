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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 січ, 2025 22:09
Дюрі-бачі написав:
Деталей не знаю,
Це ключовий момент
Дюрі-бачі написав:
але в загальних рисах історія така: був маленький онлайн магазин з оборотом десятки тисяч грн. в місяць, знайшли "підзаробіток онлайн" - на рахунок ФОП закинули сотні тисяч гривень на рахунок, зняли готівкою, віддали потрібним людям за %. А податкова зняла із спрощеної системи ЧЕРЕЗ РІК і нарахувала податки як на загальній ситемі.
Для зняття зі спрощеної системи мають бути підстави. Одного лише бажання податкової замало.
Це треба або перевищити річний ліміт, або отримати дохід від діяльності, не сумісної з профілем ФОПа (кведи, група, etc)
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Додано: Чет 02 січ, 2025 22:17
Дюрі-бачі написав:
Так, після того, як я скинув підроблені інвойси всі питання зникли (бо я їх насправді ніколи не генерував і нікуди не відправляв, нарахування йде на основі наукових звітів, які пишуться колективно, і довгострокових договорів, а не окремих інвойсів).
Чому ви називаєте "підробленими" документи, які ви генеруєте одноосібно власноруч, не порушуючи при цьому жодних законів?..
Коли і що ви там генеруєте, відправляєте чи нараховуєте, це нікого не стосується.
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Додано: Чет 02 січ, 2025 22:29
sergey_sryvkin написав: Дюрі-бачі написав:
Деталей не знаю,
Це ключовий момент
Дюрі-бачі написав:
але в загальних рисах історія така: був маленький онлайн магазин з оборотом десятки тисяч грн. в місяць, знайшли "підзаробіток онлайн" - на рахунок ФОП закинули сотні тисяч гривень на рахунок, зняли готівкою, віддали потрібним людям за %. А податкова зняла із спрощеної системи ЧЕРЕЗ РІК і нарахувала податки як на загальній ситемі.
Для зняття зі спрощеної системи мають бути підстави. Одного лише бажання податкової замало.
Це треба або перевищити річний ліміт, або отримати дохід від діяльності, не сумісної з профілем ФОПа (кведи, група, etc)
Особисто мав проблему - подзвонили у серпні з податкової і сказали, що мене у травні рішенням комісії районної податкової перевели на загальну систему оподаткування , тому що у мене є плутанина з реєстраційними даними. Запропонували добровільно заплатити різницю між сплаченими 5% та новою системою. Відновив себе через скаргу у обласну податкову, звернення на гарячу лінію Кабміну та позив до суду. Через два тижні зателефонувала та ж сама жінка та попросила написати листа у податкову з проханням провести упорядкування моєї особистої справи.
Система оподаткування змінювалася в Дії ( перший раз після їх дзвінка та через три дні після листа).
Діяльність не змінювалася два роки- два контрагенти, суми кожного місяця однакові, безготівкові перерахування
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Додано: Чет 02 січ, 2025 22:34
flyman написав: Дюрі-бачі написав:asti
В мене з весни 2024 все дуже скучно: йде повільне, але стабільне накопичення валютної подушки. Вже два роки нема ніякої "движухи", тільки "змарновані нагоди заробити" що на гривневих ОВДП, що на крипті.
на ОВДП заробіток білянульовий, переживати нема за що,
крипта, це для лудоманів,
або як альтернатива форексу
Все, куплене восени 2022 року при курсі 42 та дохідністю близько 30%, у мега плюсі. Все, куплене у 2023 році з гарною дохідністю при курсі 39,5, теж у плюсі ( ці облігації зараз коштують плюс 10%+ до номіналу). Все , куплене при курсі 38 та дохідністю 15% річних, збиткове.
Це ще раз доводить, що облігації для прибутку потрібно купувати ретельно вибираючи момент входу. Якщо купуєте будь-коли, то просто підтримуєте державу у скрутний час!
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Додано: Чет 02 січ, 2025 22:37
SAndriy1 написав:
Особисто мав проблему - подзвонили у серпні з податкової і сказали, що мене у травні рішенням комісії районної податкової перевели на загальну систему оподаткування , тому що у мене є плутанина з реєстраційними даними. Запропонували добровільно заплатити різницю між сплаченими 5% та новою системою. Відновив себе через скаргу у обласну податкову, звернення на гарячу лінію Кабміну та позив до суду. Через два тижні зателефонувала та ж сама жінка та попросила написати листа у податкову з проханням провести упорядкування моєї особистої справи.
Система оподаткування змінювалася в Дії ( перший раз після їх дзвінка та через три дні після листа).
Діяльність не змінювалася два роки- два контрагенти, суми кожного місяця однакові, безготівкові перерахування
т.е. даже повод для демарша налоговая более конкретно не озвучила?
просто "очень деньги нужны!"...
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Додано: Чет 02 січ, 2025 22:40
Як і передбачалося, курс $/₴ продовжує зростати. Завтра очікую продовження підйому, мабуть в межах +10 коп, тим більше на фоні падіння Є/$ до 1,0225, зараз 1,025
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Додано: Чет 02 січ, 2025 22:55
ниже каких кроссов будем еврой тариться?
(
купить сейчас за гривни недорогой уже евро -
- дождаться локального у нас тут пика дорожающего доллара -
- слить евро (подорожавший с долларом) за гривни (пока не упал к "паритету") -
- выйти "в ноль"
)
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Чет 02 січ, 2025 23:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 січ, 2025 23:01
SAndriy1 написав:
тому що у мене є плутанина з реєстраційними даними.
це як ?
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Додано: Чет 02 січ, 2025 23:37
sergey_sryvkin написав: SAndriy1 написав:
тому що у мене є плутанина з реєстраційними даними.
це як ?
хз
у мене все нормально, тим більше що я ФОП не перший рік
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Додано: Чет 02 січ, 2025 23:49
я б не радив вам у євро інвестувати, тому що воно впаде ще більше, особливо після вторгення раші у сувалький коридор.
Напад на Україну - це тільки початок, у них там плани на декілька країн західної європи і якщо що, будуть погрожувати орєшніком
євро взагалі може перестати існувати в звязку з майбутніми подіями у європі
зараз тільки золото і біткойн
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