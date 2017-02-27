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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:22
flysoulfly написав: SAndriy1 написав:
Особисто мав проблему - подзвонили у серпні з податкової і сказали, що мене у травні рішенням комісії районної податкової перевели на загальну систему оподаткування , тому що у мене є плутанина з реєстраційними даними. Запропонували добровільно заплатити різницю між сплаченими 5% та новою системою. Відновив себе через скаргу у обласну податкову, звернення на гарячу лінію Кабміну та позив до суду. Через два тижні зателефонувала та ж сама жінка та попросила написати листа у податкову з проханням провести упорядкування моєї особистої справи.
Система оподаткування змінювалася в Дії ( перший раз після їх дзвінка та через три дні після листа).
Діяльність не змінювалася два роки- два контрагенти, суми кожного місяця однакові, безготівкові перерахування
т.е. даже повод для демарша налоговая более конкретно не озвучила?
просто "очень деньги нужны!"...
Реєстри хакнуті, і можуть бути невідповідності.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:40
SAndriy1 написав: sergey_sryvkin написав: SAndriy1 написав:
тому що у мене є плутанина з реєстраційними даними.
це як ?
хз
у мене все нормально, тим більше що я ФОП не перший рік
Тобто вам ніяк не пояснили, що мається на увазі під плутаниною, і хто її наплутав.
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