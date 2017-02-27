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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11766117671176811769

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 3.9 5 34
41,00-41,50
3%
1
41,50-42,00
12%
4
42,00-42,50
32%
11
42,50-43,00
41%
14
43,00-43,50
6%
2
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
6%
2
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:22

  flysoulfly написав:
  SAndriy1 написав:Особисто мав проблему - подзвонили у серпні з податкової і сказали, що мене у травні рішенням комісії районної податкової перевели на загальну систему оподаткування , тому що у мене є плутанина з реєстраційними даними. Запропонували добровільно заплатити різницю між сплаченими 5% та новою системою. Відновив себе через скаргу у обласну податкову, звернення на гарячу лінію Кабміну та позив до суду. Через два тижні зателефонувала та ж сама жінка та попросила написати листа у податкову з проханням провести упорядкування моєї особистої справи.
Система оподаткування змінювалася в Дії ( перший раз після їх дзвінка та через три дні після листа).
Діяльність не змінювалася два роки- два контрагенти, суми кожного місяця однакові, безготівкові перерахування
т.е. даже повод для демарша налоговая более конкретно не озвучила?
просто "очень деньги нужны!"...

Реєстри хакнуті, і можуть бути невідповідності.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:40

  SAndriy1 написав:
  sergey_sryvkin написав:
  SAndriy1 написав:тому що у мене є плутанина з реєстраційними даними.

це як ? :)

хз
у мене все нормально, тим більше що я ФОП не перший рік

Тобто вам ніяк не пояснили, що мається на увазі під плутаниною, і хто її наплутав.
sergey_sryvkin
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