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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:22
flysoulfly написав: SAndriy1 написав:
Особисто мав проблему - подзвонили у серпні з податкової і сказали, що мене у травні рішенням комісії районної податкової перевели на загальну систему оподаткування , тому що у мене є плутанина з реєстраційними даними. Запропонували добровільно заплатити різницю між сплаченими 5% та новою системою. Відновив себе через скаргу у обласну податкову, звернення на гарячу лінію Кабміну та позив до суду. Через два тижні зателефонувала та ж сама жінка та попросила написати листа у податкову з проханням провести упорядкування моєї особистої справи.
Система оподаткування змінювалася в Дії ( перший раз після їх дзвінка та через три дні після листа).
Діяльність не змінювалася два роки- два контрагенти, суми кожного місяця однакові, безготівкові перерахування
т.е. даже повод для демарша налоговая более конкретно не озвучила?
просто "очень деньги нужны!"...
Реєстри хакнуті, і можуть бути невідповідності.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:40
SAndriy1 написав: sergey_sryvkin написав: SAndriy1 написав:
тому що у мене є плутанина з реєстраційними даними.
це як ?
хз
у мене все нормально, тим більше що я ФОП не перший рік
Тобто вам ніяк не пояснили, що мається на увазі під плутаниною, і хто її наплутав.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 09:52
sergey_sryvkin написав:
Тобто вам ніяк не пояснили, що мається на увазі під плутаниною, і хто її наплутав.
Я не розумію, що ви намагаєтесь зараз довести. Пояснення вони давали у суді, вони не правдиві. Щось на кшталт: ми перевели ваш ФОП на спрощену систему оподаткування на один день раніше, ніж ви подали заяву на переведення. Суддя каже: ну так виправте у себе цей момент тай все. Це не привід переводити платника минулою датою на загальну систему оподаткування.
Ми зі свого боку надали скріни з Дії , на яких видно, що перехід на спрощену систему оподаткування відбувся однією датою з заявою на перехід. Тобто податкова навела надуманий привід. Суд зобовязав відмінити рішення комісії про перевод мене на загальну систему оподаткування
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:35
Щоб підсумувати дискусію: закинув мільйон на рахунок ФОП, зняв "чистий" мільйон - так не працює. існує багато підводних каменів у відмиванні грошей через ФОП і можуть бути проблеми як з боку банку, так і з боку податкової. І якщо податкову ще якось можна побороти в суді, бо вони діють згідно із відомими законами і мають доказувати, що ФОП щось порушив, то з банками жодних шансів боротися, адже вони діють згідно із невідомими правилами і ФОП має їм доказувати, що він нічого не порушив.
Щоб бути ближчим до теми: зараз банки вліпили величезний спред по курсу, самі невпевнені куди він буде рухатись. Ну що ж, почекаю трохи...
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:40
sergey_stasyuk555 написав:
крім фопів мають ще підсмажити любителів p2p, поки хз як воно буде,
але думаю щось типу "отримувач платежу повинен документально довести що p№2, який йому відправив кошти - це не уйло або усама бен ладен" ))
в разі ненадання відповідних документів - арешт та повна конфіскація платежу ))
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
припускаю, 100-200 т грн на місяць можна проганяти взагалі без проблем. й так, треба продумати легенду - за що перераховуються гроші
хоча б посилання відкрий, там ознаки та індикатори є - в листі нбу ))я не знаю
як все це буде реалізовуватись на практиці,
але може бути "як всєгда" - мережі фопів оформлять все "згідно діючого законодавства", а решту - притягнуть до відповідальності ))
"хз як буде", "я не знаю" та дурнуваті жарти - але коментуєш впевнено
через ФОП багато зловживають, але коли когось щемлять, - ой-ой-ой, а мене за що. в переважній більшості є за що
якщо ФОП відкрив особисто й розумієш, що робиш, - то це працює. я ж кажу, відкинь 2000 на бухгалтера, він більшість цих помилок допоможе тобі уникнути. не впевнений - звісно не лізь, продовжуй далі грати з фінмоном банків - але рано чи пізно доберуться до більшості. й будете оптимізувати під 23% та ЄСВ
а з надходжень - теж колись або всі надходження під оподаткування, чи більш вірогідно - більше певної суми. але лише оподаткування, не конфіскація
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:49
Visky написав:
Як і передбачалося, курс $/₴ продовжує зростати. Завтра очікую продовження підйому, мабуть в межах +10 коп, тим більше на фоні падіння Є/$ до 1,0225, зараз 1,025
я б не казав, що є стабільне зростання - так, дихання ринку. з 31 грудня бюджет перестав вкидати гроші, й дефіцит валюти й відповідно інтервенції вже стали значно меншими.
загальна грошова база за грудень значно збільшилася - десь на 100
ярдів грн, до 780
ярдів, так що трошки палива є. але підстав для якихось значних рухів не бачу.
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