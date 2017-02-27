Тобто вам ніяк не пояснили, що мається на увазі під плутаниною, і хто її наплутав.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:40
Додано: П'ят 03 січ, 2025 09:52
Я не розумію, що ви намагаєтесь зараз довести. Пояснення вони давали у суді, вони не правдиві. Щось на кшталт: ми перевели ваш ФОП на спрощену систему оподаткування на один день раніше, ніж ви подали заяву на переведення. Суддя каже: ну так виправте у себе цей момент тай все. Це не привід переводити платника минулою датою на загальну систему оподаткування.
Ми зі свого боку надали скріни з Дії , на яких видно, що перехід на спрощену систему оподаткування відбувся однією датою з заявою на перехід. Тобто податкова навела надуманий привід. Суд зобовязав відмінити рішення комісії про перевод мене на загальну систему оподаткування
Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Щоб підсумувати дискусію: закинув мільйон на рахунок ФОП, зняв "чистий" мільйон - так не працює. існує багато підводних каменів у відмиванні грошей через ФОП і можуть бути проблеми як з боку банку, так і з боку податкової. І якщо податкову ще якось можна побороти в суді, бо вони діють згідно із відомими законами і мають доказувати, що ФОП щось порушив, то з банками жодних шансів боротися, адже вони діють згідно із невідомими правилами і ФОП має їм доказувати, що він нічого не порушив.
Щоб бути ближчим до теми: зараз банки вліпили величезний спред по курсу, самі невпевнені куди він буде рухатись. Ну що ж, почекаю трохи...
Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:15
"Страшно далеки они от народа"(с). Раздвинуть спред на праздники это не от неуверенности а как раз от уверенности что сладкого полупьяного праздничного лоха можно побрить чуть сильнее обычного.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:40
"хз як буде", "я не знаю" та дурнуваті жарти - але коментуєш впевнено
через ФОП багато зловживають, але коли когось щемлять, - ой-ой-ой, а мене за що. в переважній більшості є за що якщо ФОП відкрив особисто й розумієш, що робиш, - то це працює. я ж кажу, відкинь 2000 на бухгалтера, він більшість цих помилок допоможе тобі уникнути. не впевнений - звісно не лізь, продовжуй далі грати з фінмоном банків - але рано чи пізно доберуться до більшості. й будете оптимізувати під 23% та ЄСВ
а з надходжень - теж колись або всі надходження під оподаткування, чи більш вірогідно - більше певної суми. але лише оподаткування, не конфіскація
Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:49
я б не казав, що є стабільне зростання - так, дихання ринку. з 31 грудня бюджет перестав вкидати гроші, й дефіцит валюти й відповідно інтервенції вже стали значно меншими.
загальна грошова база за грудень значно збільшилася - десь на 100 ярдів грн, до 780 ярдів, так що трошки палива є. але підстав для якихось значних рухів не бачу.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:19
Shaman
тому, коли я висловлюю свої думки про майбутнє - я дійсно не знаю, озвучую лише можливий варіант, який мені здається ймовірним.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
1.5 кг золота - от справжня валюта, а не якісь там постійно девальвуючі долари...
Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:38
уже 05.2024? "тут читаем, тут не читаем", тут рыбу заворачивали" ... традиция
Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:44
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