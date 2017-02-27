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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11766117671176811769

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 3.9 5 37
41,00-41,50
3%
1
41,50-42,00
11%
4
42,00-42,50
32%
12
42,50-43,00
43%
16
43,00-43,50
5%
2
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 00:40

  SAndriy1 написав:
  sergey_sryvkin написав:
  SAndriy1 написав:тому що у мене є плутанина з реєстраційними даними.

це як ? :)

хз
у мене все нормально, тим більше що я ФОП не перший рік

Тобто вам ніяк не пояснили, що мається на увазі під плутаниною, і хто її наплутав.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 09:52

  sergey_sryvkin написав:Тобто вам ніяк не пояснили, що мається на увазі під плутаниною, і хто її наплутав.

Я не розумію, що ви намагаєтесь зараз довести. Пояснення вони давали у суді, вони не правдиві. Щось на кшталт: ми перевели ваш ФОП на спрощену систему оподаткування на один день раніше, ніж ви подали заяву на переведення. Суддя каже: ну так виправте у себе цей момент тай все. Це не привід переводити платника минулою датою на загальну систему оподаткування.
Ми зі свого боку надали скріни з Дії , на яких видно, що перехід на спрощену систему оподаткування відбувся однією датою з заявою на перехід. Тобто податкова навела надуманий привід. Суд зобовязав відмінити рішення комісії про перевод мене на загальну систему оподаткування
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Щоб підсумувати дискусію: закинув мільйон на рахунок ФОП, зняв "чистий" мільйон - так не працює. існує багато підводних каменів у відмиванні грошей через ФОП і можуть бути проблеми як з боку банку, так і з боку податкової. І якщо податкову ще якось можна побороти в суді, бо вони діють згідно із відомими законами і мають доказувати, що ФОП щось порушив, то з банками жодних шансів боротися, адже вони діють згідно із невідомими правилами і ФОП має їм доказувати, що він нічого не порушив.

Щоб бути ближчим до теми: зараз банки вліпили величезний спред по курсу, самі невпевнені куди він буде рухатись. Ну що ж, почекаю трохи...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:15

  Дюрі-бачі написав:
Щоб бути ближчим до теми: зараз банки вліпили величезний спред по курсу, самі невпевнені куди він буде рухатись. Ну що ж, почекаю трохи...

"Страшно далеки они от народа"(с). :mrgreen: Раздвинуть спред на праздники это не от неуверенности а как раз от уверенности что сладкого полупьяного праздничного лоха можно побрить чуть сильнее обычного. :roll:
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:40

  sergey_stasyuk555 написав:крім фопів мають ще підсмажити любителів p2p,
поки хз як воно буде,
але думаю щось типу "отримувач платежу повинен документально довести що p№2, який йому відправив кошти - це не уйло або усама бен ладен" ))
в разі ненадання відповідних документів - арешт та повна конфіскація платежу ))

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:припускаю, 100-200 т грн на місяць можна проганяти взагалі без проблем. й так, треба продумати легенду - за що перераховуються гроші

хоча б посилання відкрий, там ознаки та індикатори є - в листі нбу ))
я не знаю як все це буде реалізовуватись на практиці,
але може бути "як всєгда" - мережі фопів оформлять все "згідно діючого законодавства", а решту - притягнуть до відповідальності ))

"хз як буде", "я не знаю" та дурнуваті жарти - але коментуєш впевнено :D

через ФОП багато зловживають, але коли когось щемлять, - ой-ой-ой, а мене за що. в переважній більшості є за що ;) якщо ФОП відкрив особисто й розумієш, що робиш, - то це працює. я ж кажу, відкинь 2000 на бухгалтера, він більшість цих помилок допоможе тобі уникнути. не впевнений - звісно не лізь, продовжуй далі грати з фінмоном банків - але рано чи пізно доберуться до більшості. й будете оптимізувати під 23% та ЄСВ :lol:

а з надходжень - теж колись або всі надходження під оподаткування, чи більш вірогідно - більше певної суми. але лише оподаткування, не конфіскація 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:49

  Visky написав:Як і передбачалося, курс $/₴ продовжує зростати. Завтра очікую продовження підйому, мабуть в межах +10 коп, тим більше на фоні падіння Є/$ до 1,0225, зараз 1,025

я б не казав, що є стабільне зростання - так, дихання ринку. з 31 грудня бюджет перестав вкидати гроші, й дефіцит валюти й відповідно інтервенції вже стали значно меншими.

загальна грошова база за грудень значно збільшилася - десь на 100 ярдів грн, до 780 ярдів, так що трошки палива є. але підстав для якихось значних рухів не бачу.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:19

Shaman
тому, коли я висловлюю свої думки про майбутнє - я дійсно не знаю, озвучую лише можливий варіант, який мені здається ймовірним.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

https://www.facebook.com/photo?fbid=929 ... 3512716412
1.5 кг золота - от справжня валюта, а не якісь там постійно девальвуючі долари...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:38

  flyman написав:
  flysoulfly написав:
  SAndriy1 написав:Особисто мав проблему - подзвонили у серпні з податкової і сказали, що мене у травні рішенням комісії районної податкової перевели на загальну систему оподаткування , тому що у мене є плутанина з реєстраційними даними. Запропонували добровільно заплатити різницю між сплаченими 5% та новою системою. Відновив себе через скаргу у обласну податкову, звернення на гарячу лінію Кабміну та позив до суду. Через два тижні зателефонувала та ж сама жінка та попросила написати листа у податкову з проханням провести упорядкування моєї особистої справи.
Система оподаткування змінювалася в Дії ( перший раз після їх дзвінка та через три дні після листа).
Діяльність не змінювалася два роки- два контрагенти, суми кожного місяця однакові, безготівкові перерахування
т.е. даже повод для демарша налоговая более конкретно не озвучила?
просто "очень деньги нужны!"...

Реєстри хакнуті, і можуть бути невідповідності.
уже 05.2024? :twisted: "тут читаем, тут не читаем", тут рыбу заворачивали" ... традиция
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:44

  Дюрі-бачі написав:https://www.facebook.com/photo?fbid=929273062716457&set=pcb.929273512716412
1.5 кг золота - от справжня валюта, а не якісь там постійно девальвуючі долари...
"несправжня" - скоріш би проїхала
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