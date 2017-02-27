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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:03
Visky написав:
Як і передбачалося, курс $/₴ продовжує зростати. Завтра очікую продовження підйому, мабуть в межах +10 коп, тим більше на фоні падіння Є/$ до 1,0225, зараз 1,025
Все по плану, навіть дивно
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Visky
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:12
Visky написав: Visky написав:
Як і передбачалося, курс $/₴ продовжує зростати. Завтра очікую продовження підйому, мабуть в межах +10 коп, тим більше на фоні падіння Є/$ до 1,0225, зараз 1,025
Все по плану, навіть дивно
що там по євро-прогнозам, буде паритет?
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greenozon
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:37
greenozon Впевнений. До всіх європроблем додалась газова, тут виграють валюти Норвегії і США - країн компенсаторів газу
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Visky
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