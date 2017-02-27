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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11767117681176911770

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4 5 38
41,00-41,50
3%
1
41,50-42,00
11%
4
42,00-42,50
32%
12
42,50-43,00
42%
16
43,00-43,50
5%
2
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:03

  Visky написав:Як і передбачалося, курс $/₴ продовжує зростати. Завтра очікую продовження підйому, мабуть в межах +10 коп, тим більше на фоні падіння Є/$ до 1,0225, зараз 1,025
Все по плану, навіть дивно
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:12

  Visky написав:
  Visky написав:Як і передбачалося, курс $/₴ продовжує зростати. Завтра очікую продовження підйому, мабуть в межах +10 коп, тим більше на фоні падіння Є/$ до 1,0225, зараз 1,025
Все по плану, навіть дивно


що там по євро-прогнозам, буде паритет?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:37

greenozon Впевнений. До всіх європроблем додалась газова, тут виграють валюти Норвегії і США - країн компенсаторів газу
Visky
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