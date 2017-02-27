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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11767117681176911770

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4 5 39
41,00-41,50
3%
1
41,50-42,00
10%
4
42,00-42,50
31%
12
42,50-43,00
44%
17
43,00-43,50
5%
2
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:03

  Visky написав:Як і передбачалося, курс $/₴ продовжує зростати. Завтра очікую продовження підйому, мабуть в межах +10 коп, тим більше на фоні падіння Є/$ до 1,0225, зараз 1,025
Все по плану, навіть дивно
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:12

  Visky написав:
  Visky написав:Як і передбачалося, курс $/₴ продовжує зростати. Завтра очікую продовження підйому, мабуть в межах +10 коп, тим більше на фоні падіння Є/$ до 1,0225, зараз 1,025
Все по плану, навіть дивно


що там по євро-прогнозам, буде паритет?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:37

greenozon Впевнений. До всіх європроблем додалась газова, тут виграють валюти Норвегії і США - країн компенсаторів газу
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:16

  Visky написав:greenozon Впевнений. До всіх європроблем додалась газова, тут виграють валюти Норвегії і США - країн компенсаторів газу

Це проблема лише для Словаччини.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 02:22

  SAndriy1 написав:
  sergey_sryvkin написав:Тобто вам ніяк не пояснили, що мається на увазі під плутаниною, і хто її наплутав.

Я не розумію, що ви намагаєтесь зараз довести.

Я?.. Нічого. Просто цікавлюсь деталями вашого кейсу.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 06:35

Вело Платити дорожче будуть всі... норвезьському королю і дядькові Сему
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 07:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Мені зростання доллара до всього, нафти на нічому за останній тиждень, а також підвищена волатильність американської фонди нагадують тривожні знаки перед суттєвою кризою. Якщо простимулюють китайську економіку, то там ще більше виробництво електромобілів прискориться. До чого тут споживання нафти?
Те саме газова криза для ЄС. Одна справа 2006, інша зараз з усіма зеленими потужностями. Також пройшла непоміченою подія - під'єднання великого атомного енергоблоку Фламанвіль-3 21 грудня 2024 до енергомережі у Франції. Плюс тепла зима з дуже теплими днями найближчих 10 днів.
Я про те, що немає ніякої енергетичної кризи в ЄС, а ринком керує хз що...
Denik
 
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