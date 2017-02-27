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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:03
Visky написав:
Як і передбачалося, курс $/₴ продовжує зростати. Завтра очікую продовження підйому, мабуть в межах +10 коп, тим більше на фоні падіння Є/$ до 1,0225, зараз 1,025
Все по плану, навіть дивно
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:12
Visky написав: Visky написав:
Як і передбачалося, курс $/₴ продовжує зростати. Завтра очікую продовження підйому, мабуть в межах +10 коп, тим більше на фоні падіння Є/$ до 1,0225, зараз 1,025
Все по плану, навіть дивно
що там по євро-прогнозам, буде паритет?
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greenozon
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:37
greenozon Впевнений. До всіх європроблем додалась газова, тут виграють валюти Норвегії і США - країн компенсаторів газу
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:16
Visky написав:greenozon
Впевнений. До всіх європроблем додалась газова, тут виграють валюти Норвегії і США - країн компенсаторів газу
Це проблема лише для Словаччини.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 02:22
SAndriy1 написав: sergey_sryvkin написав:
Тобто вам ніяк не пояснили, що мається на увазі під плутаниною, і хто її наплутав.
Я не розумію, що ви намагаєтесь зараз довести.
Я?.. Нічого. Просто цікавлюсь деталями вашого кейсу.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 06:35
Вело Платити дорожче будуть всі... норвезьському королю і дядькові Сему
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Додано: Суб 04 січ, 2025 07:00
Мені зростання доллара до всього, нафти на нічому за останній тиждень, а також підвищена волатильність американської фонди нагадують тривожні знаки перед суттєвою кризою. Якщо простимулюють китайську економіку, то там ще більше виробництво електромобілів прискориться. До чого тут споживання нафти?
Те саме газова криза для ЄС. Одна справа 2006, інша зараз з усіма зеленими потужностями. Також пройшла непоміченою подія - під'єднання великого атомного енергоблоку Фламанвіль-3 21 грудня 2024 до енергомережі у Франції. Плюс тепла зима з дуже теплими днями найближчих 10 днів.
Я про те, що немає ніякої енергетичної кризи в ЄС, а ринком керує хз що...
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Denik
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Додано: Суб 04 січ, 2025 08:47
Denik написав:
Мені зростання доллара до всього, нафти на нічому за останній тиждень, а також підвищена волатильність американської фонди нагадують тривожні знаки перед суттєвою кризою. Якщо простимулюють китайську економіку, то там ще більше виробництво електромобілів прискориться. До чого тут споживання нафти?
Те саме газова криза для ЄС. Одна справа 2006, інша зараз з усіма зеленими потужностями. Також пройшла непоміченою подія - під'єднання великого атомного енергоблоку Фламанвіль-3 21 грудня 2024 до енергомережі у Франції. Плюс тепла зима з дуже теплими днями найближчих 10 днів.
Я про те, що немає ніякої енергетичної кризи в ЄС, а ринком керує хз що...
Багато чого що потрібно для виготовлення електромобіля робиться «з нафти» ну і електроенергія теж не з повітря зявляється)
Доречі трансппортуються електромобілі по океану теж на нафті)
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Додано: Суб 04 січ, 2025 10:16
Резерви банківської системи США, ключовий фактор, що вплинув на рішення Федерального резерву продовжити скорочення свого балансу, впали нижче 3 трлн дол до найнижчого рівня з жовтня 2020 року.
Denik написав:
Мені зростання доллара до всього, нафти на нічому за останній тиждень, а також підвищена волатильність американської фонди нагадують тривожні знаки перед суттєвою кризою. Якщо простимулюють китайську економіку, то там ще більше виробництво електромобілів прискориться. До чого тут споживання нафти?
Те саме газова криза для ЄС. Одна справа 2006, інша зараз з усіма зеленими потужностями. Також пройшла непоміченою подія - під'єднання великого атомного енергоблоку Фламанвіль-3 21 грудня 2024 до енергомережі у Франції. Плюс тепла зима з дуже теплими днями найближчих 10 днів.
Я про те, що немає ніякої енергетичної кризи в ЄС, а ринком керує хз що...
Про це пише Bloomberg.
Згідно з даними ФРС, банківські резерви впали приблизно на 326 мільярдів доларів за тиждень до 1 січня до 2,89 трильйона доларів.
Зниження відбувається, оскільки динаміка наприкінці року змушує банки скорочувати активні операції, такі як операції репо, щоб укріпити свої баланси для регуляторних цілей. Це означає, що грошові кошти спрямовуються в такі місця, як механізм одноденного зворотного репо центрального банку, вимиваючи ліквідність з інших зобов'язань у бухгалтерському балансі ФРС.
Залишки на рахунку RRP зросли на 375 мільярдів доларів в період з 20 по 31 грудня, перш ніж впали на 234 мільярди доларів в четвер.Водночас ФРС також вилучає надлишкову готівку з фінансової системи за допомогою програми кількісного пом'якшення, тоді як установи продовжують погашати кредити з Програми строкового фінансування банків.
Оскільки американські політики, стратеги на Волл-стріт приділяють пильну увагу найнижчому комфортному рівню резервів, який, за деякими оцінками, становить від 3 трлн дол до 3,25 трлн дол, включно з буфером.
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jump
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Додано: Суб 04 січ, 2025 10:23
jump написав:
Резерви банківської системи США, ключовий фактор, що вплинув на рішення Федерального резерву продовжити скорочення свого балансу, впали нижче 3 трлн дол до найнижчого рівня з жовтня 2020 року.
Denik написав:
Мені зростання доллара до всього, нафти на нічому за останній тиждень, а також підвищена волатильність американської фонди нагадують тривожні знаки перед суттєвою кризою. Якщо простимулюють китайську економіку, то там ще більше виробництво електромобілів прискориться. До чого тут споживання нафти?
Те саме газова криза для ЄС. Одна справа 2006, інша зараз з усіма зеленими потужностями. Також пройшла непоміченою подія - під'єднання великого атомного енергоблоку Фламанвіль-3 21 грудня 2024 до енергомережі у Франції. Плюс тепла зима з дуже теплими днями найближчих 10 днів.
Я про те, що немає ніякої енергетичної кризи в ЄС, а ринком керує хз що...
Про це пише Bloomberg.
Згідно з даними ФРС, банківські резерви впали приблизно на 326 мільярдів доларів за тиждень до 1 січня до 2,89 трильйона доларів.
Зниження відбувається, оскільки динаміка наприкінці року змушує банки скорочувати активні операції, такі як операції репо, щоб укріпити свої баланси для регуляторних цілей. Це означає, що грошові кошти спрямовуються в такі місця, як механізм одноденного зворотного репо центрального банку, вимиваючи ліквідність з інших зобов'язань у бухгалтерському балансі ФРС.
Залишки на рахунку RRP зросли на 375 мільярдів доларів в період з 20 по 31 грудня, перш ніж впали на 234 мільярди доларів в четвер.Водночас ФРС також вилучає надлишкову готівку з фінансової системи за допомогою програми кількісного пом'якшення, тоді як установи продовжують погашати кредити з Програми строкового фінансування банків.
Оскільки американські політики, стратеги на Волл-стріт приділяють пильну увагу найнижчому комфортному рівню резервів, який, за деякими оцінками, становить від 3 трлн дол до 3,25 трлн дол, включно з буфером.
ФРС має закачати тонни нафти в резерви, чи в чому причина росту ціни на ропу?
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flyman
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