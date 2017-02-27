Додано: Суб 04 січ, 2025 12:24

За 11 місяців 2024 року прямі іноземні інвестиції скоротились на 14% у річному вимірі

За даними НБУ, за 11 місяців 2024 року платіжний баланс зведено із дефіцитом 3,1 млрд. дол. (проти +8,4 млрд.дол. профіциту за аналогічний період минулого року). З врахуванням грудневих рекордних надходжень зовнішнього офіційного фінансування від партнерів (+9,2 млрд.дол.) та таких же рекордних інтервенцій НБУ на підтримку курсу (-5,3 млрд. дол.), а також тенденцій у зовнішній торгівлі, за підсумками року сальдо платіжного балансу буде близьким до нуля. Це можна вважати хорошими результатом як для повномасштабної війни та є однією з ознак макрофінансової стійкості.



Утім хотів би звернути увагу на 2 аспекти, які треба постійно тримати у полі зору.



Перше. Це високий і стійкий дефіцит рахунку поточних операцій (РПО). За 11 місяців цього року він розширився до 13,9 млрд. дол. (проти 8,7 млрд. дол. за 11 місяців 2023 року). За підсумками року дефіцит РПО перевищить 8% ВВП (5,3% у 2023 році). За оцінками МВФ, дефіцит РПО вищий за 5% ВВП у довгостроковій перспективі є нестійкими та несе ризики для макрофінансової стабільності.



Друге. У 2024 році маємо скорочення прямих іноземних інвестицій (ПІІ). За 11 місяців 2024 року притік ПІІ в Україну склав 3,98 млрд. дол., чистий притік ПІІ (за вирахуванням ПІІ за межі України) - 3,64 млрд. дол. Це на 14% (19% у випадку чистих ПІІ) менше проти аналогічного періоду минулого року. Оскільки левову частку ПІІ (75% у 2023 році, 64% за 11 місяців 2024 року) складає реінвестований прибуток, то скорочення частково обумовлюється послабленнями на репатріацію «нових» дивідендів (нарахованих з 1 січня 2024 року), запроваджених НБУ у травні цього року.



➡️Вважається, що дефіцит рахунку поточних операцій є контрольованим, коли він покривається за рахунок притоку прямих іноземних інвестицій в країну. Останні забезпечують розширення виробництва, вихід на нові ринки, трансфер технологій та знань, а отже збільшення продуктивності, що все разом вирівнює, насамперед, торгівельний баланс у довгостроковій перспективі, дефіцит якого у нас сягне 35 млрд. дол. цього року.

Звісно, поточний обсяг ПІІ є недостатнім для покриття всього дефіциту РПО (покриває трохи більше чверті). Більш того левову частку ПІІ складає реінвестований прибуток, що має більш нейтральний вплив на рахунок поточних операцій, оскільки враховується у кореспондуючих статтях балансу доходів від інвестицій на стороні РПО. За таких обставин скорочення прямих іноземних інвестицій, низька частка нових (green field) інвестицій однозначно є негативною тенденцією.



Навіть при всіх обмеженнях, пов’язаних із триваючою третій рік повномасштабною війною, уряд загалом і МЕРТ зокрема, мають показати більший результат у залученні іноземних інвесторів, що є життєво необхідним як для макрофінансові стійкості, так і прискорення економічного зростання у довгостроковій перспективі.

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