flyman написав:ФРС має закачати тонни нафти в резерви, чи в чому причина росту ціни на ропу?
Світові ціни на нафту падають другий рік поспіль
Світові ціни на нафту знизилися за 2024 рік приблизно на 4%. В останній торговий день року, 31 грудня, нафта марки Brent коштує близько 74,5 доларів за барель. Із середини жовтня ціни на сиру нафту застрягли у вузькому діапазоні, через що ціна на нафту марки Brent демонструє друге річне падіння поспіль, хоча й набагато менше, ніж торік.
За 11 місяців 2024 року прямі іноземні інвестиції скоротились на 14% у річному вимірі За даними НБУ, за 11 місяців 2024 року платіжний баланс зведено із дефіцитом 3,1 млрд. дол. (проти +8,4 млрд.дол. профіциту за аналогічний період минулого року). З врахуванням грудневих рекордних надходжень зовнішнього офіційного фінансування від партнерів (+9,2 млрд.дол.) та таких же рекордних інтервенцій НБУ на підтримку курсу (-5,3 млрд. дол.), а також тенденцій у зовнішній торгівлі, за підсумками року сальдо платіжного балансу буде близьким до нуля. Це можна вважати хорошими результатом як для повномасштабної війни та є однією з ознак макрофінансової стійкості.
Утім хотів би звернути увагу на 2 аспекти, які треба постійно тримати у полі зору.
Перше. Це високий і стійкий дефіцит рахунку поточних операцій (РПО). За 11 місяців цього року він розширився до 13,9 млрд. дол. (проти 8,7 млрд. дол. за 11 місяців 2023 року). За підсумками року дефіцит РПО перевищить 8% ВВП (5,3% у 2023 році). За оцінками МВФ, дефіцит РПО вищий за 5% ВВП у довгостроковій перспективі є нестійкими та несе ризики для макрофінансової стабільності.
Друге. У 2024 році маємо скорочення прямих іноземних інвестицій (ПІІ). За 11 місяців 2024 року притік ПІІ в Україну склав 3,98 млрд. дол., чистий притік ПІІ (за вирахуванням ПІІ за межі України) - 3,64 млрд. дол. Це на 14% (19% у випадку чистих ПІІ) менше проти аналогічного періоду минулого року. Оскільки левову частку ПІІ (75% у 2023 році, 64% за 11 місяців 2024 року) складає реінвестований прибуток, то скорочення частково обумовлюється послабленнями на репатріацію «нових» дивідендів (нарахованих з 1 січня 2024 року), запроваджених НБУ у травні цього року.
➡️Вважається, що дефіцит рахунку поточних операцій є контрольованим, коли він покривається за рахунок притоку прямих іноземних інвестицій в країну. Останні забезпечують розширення виробництва, вихід на нові ринки, трансфер технологій та знань, а отже збільшення продуктивності, що все разом вирівнює, насамперед, торгівельний баланс у довгостроковій перспективі, дефіцит якого у нас сягне 35 млрд. дол. цього року. Звісно, поточний обсяг ПІІ є недостатнім для покриття всього дефіциту РПО (покриває трохи більше чверті). Більш того левову частку ПІІ складає реінвестований прибуток, що має більш нейтральний вплив на рахунок поточних операцій, оскільки враховується у кореспондуючих статтях балансу доходів від інвестицій на стороні РПО. За таких обставин скорочення прямих іноземних інвестицій, низька частка нових (green field) інвестицій однозначно є негативною тенденцією.
Навіть при всіх обмеженнях, пов’язаних із триваючою третій рік повномасштабною війною, уряд загалом і МЕРТ зокрема, мають показати більший результат у залученні іноземних інвесторів, що є життєво необхідним як для макрофінансові стійкості, так і прискорення економічного зростання у довгостроковій перспективі. t.me/getmantsevdanil/8525
SAndriy1 написав:Особисто мав проблему - подзвонили у серпні з податкової і сказали, що мене у травні рішенням комісії районної податкової перевели на загальну систему оподаткування , тому що у мене є плутанина з реєстраційними даними. Запропонували добровільно заплатити різницю між сплаченими 5% та новою системою. Відновив себе через скаргу у обласну податкову, звернення на гарячу лінію Кабміну та позив до суду. Через два тижні зателефонувала та ж сама жінка та попросила написати листа у податкову з проханням провести упорядкування моєї особистої справи. Система оподаткування змінювалася в Дії ( перший раз після їх дзвінка та через три дні після листа). Діяльність не змінювалася два роки- два контрагенти, суми кожного місяця однакові, безготівкові перерахування
т.е. даже повод для демарша налоговая более конкретно не озвучила? просто "очень деньги нужны!"...
Реєстри хакнуті, і можуть бути невідповідності.
Вони також розповідають про недостовірність даних в реестрах для податку на нерухомість та надіслані ППР у 10-11 та 12 місяцях 24 року замість липня тим, у кого ніколи не було перевищення норми по метражу, при тому, що виписані ППР ще у 05 місяці, а пояснення про плутанницю у реєстрах називають теперішню. Причому після пояснень ще почали змінювати в себе дати отримання людиною ППР заднім числом з усіма витікаючими наслідками.
Denik написав:Мені зростання доллара до всього, нафти на нічому за останній тиждень, а також підвищена волатильність американської фонди нагадують тривожні знаки перед суттєвою кризою. Якщо простимулюють китайську економіку, то там ще більше виробництво електромобілів прискориться. До чого тут споживання нафти? Те саме газова криза для ЄС. Одна справа 2006, інша зараз з усіма зеленими потужностями. Також пройшла непоміченою подія - під'єднання великого атомного енергоблоку Фламанвіль-3 21 грудня 2024 до енергомережі у Франції. Плюс тепла зима з дуже теплими днями найближчих 10 днів. Я про те, що немає ніякої енергетичної кризи в ЄС, а ринком керує хз що...
фінансова криза можливо і буде, навіть вже "заждалісь". але твої байки про швидку смерть рашки - нажаль навряд чи виправдаються. + ти зря змішуєш нафту і газ. по газу раші фактично .ізда - без жодних шансів. а по нафті - ніт, ніякої кризи наразі немає, світовий попит росте і тут ще треба багато років (10-15+) щоб рашку повністю вибити з ринку, і за рік-два ніякий трамп нічого не зможе з цим зробити.
Denik написав:Мені зростання доллара до всього, нафти на нічому за останній тиждень, а також підвищена волатильність американської фонди нагадують тривожні знаки перед суттєвою кризою. Якщо простимулюють китайську економіку, то там ще більше виробництво електромобілів прискориться. До чого тут споживання нафти? Те саме газова криза для ЄС. Одна справа 2006, інша зараз з усіма зеленими потужностями. Також пройшла непоміченою подія - під'єднання великого атомного енергоблоку Фламанвіль-3 21 грудня 2024 до енергомережі у Франції. Плюс тепла зима з дуже теплими днями найближчих 10 днів. Я про те, що немає ніякої енергетичної кризи в ЄС, а ринком керує хз що...
фінансова криза можливо і буде, навіть вже "заждалісь". але твої байки про швидку смерть рашки - нажаль навряд чи виправдаються. + ти зря змішуєш нафту і газ. по газу раші фактично .ізда - без жодних шансів. а по нафті - ніт, ніякої кризи наразі немає, світовий попит росте і тут ще треба багато років (10-15+) щоб рашку повністю вибити з ринку, і за рік-два ніякий трамп нічого не зможе з цим зробити.
треба лише домовитися з СА, й на ринку нафти все може швидко змінитися. за скільки срср розвалили? ще є фактор Ірану та Венесуели.
Denik написав:Мені зростання доллара до всього, нафти на нічому за останній тиждень, а також підвищена волатильність американської фонди нагадують тривожні знаки перед суттєвою кризою. Якщо простимулюють китайську економіку, то там ще більше виробництво електромобілів прискориться. До чого тут споживання нафти? Те саме газова криза для ЄС. Одна справа 2006, інша зараз з усіма зеленими потужностями. Також пройшла непоміченою подія - під'єднання великого атомного енергоблоку Фламанвіль-3 21 грудня 2024 до енергомережі у Франції. Плюс тепла зима з дуже теплими днями найближчих 10 днів. Я про те, що немає ніякої енергетичної кризи в ЄС, а ринком керує хз що...
фінансова криза можливо і буде, навіть вже "заждалісь". але твої байки про швидку смерть рашки - нажаль навряд чи виправдаються. + ти зря змішуєш нафту і газ. по газу раші фактично .ізда - без жодних шансів. а по нафті - ніт, ніякої кризи наразі немає, світовий попит росте і тут ще треба багато років (10-15+) щоб рашку повністю вибити з ринку, і за рік-два ніякий трамп нічого не зможе з цим зробити.
рашка без західних технологій не здатна на видобуток нафти в складних умовах(трудноизвлекаемая нефть), тому проект Арктика на паузі(років на 10?)
В прошлом году, по данным Роснедр, на государственный баланс было поставлено 43 месторождения нефти и газа, а среди нефтяных все оказались либо «мелкими» (запасы до 10 млн тонн), либо «очень мелкими» (менее 5 млн тонн). В общей сложности нефтяные компании отчитались о нахождении 565 млн тонн нефти — минимального за 6 лет объема. Однако и этот результат был достигнут преимущественно доразведкой уже действующих залежей. Суммарные запасы новых месторождений составили лишь 43 млн тонн нефти, а это примерно 9% годовой российской добычи.
Последний раз крупное месторождение нефти в России — Мадачагское на шельфе Баренцева моря — было открыто в 2022 году. Однако и его запасы покрывают лишь два месяца российской добычи и не идут ни в какое сравнение с месторождениями-гигантами, открытыми во времена СССР: Самотлор с запасами 7 млрд тонн, Ромашкинское с запасами 3 млрд тонн или Приобское с запасами 2,4 млрд тонн.
При этом почти все имеющиеся залежи уже вовлечены в добычу: нераспределенный фонд недр составляет лишь 3%.
Искать углеводороды становится все труднее, поскольку потенциал традиционных регионов добычи в России снижается, а доля трундноизвлекаемых запасов растет. Кроме того, мог сыграть роль уход из России иностранных нефтесервисных компаний: американские Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford объявили о приостановке инвестиций и поставок оборудования в Россию вскоре после начала войны. В 2022 года Halliburton и Baker Hughes продали бизнес в стране менеджменту российских подразделений.