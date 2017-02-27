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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11769117701177111772

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4 5 42
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
10%
4
42,00-42,50
31%
13
42,50-43,00
45%
19
43,00-43,50
5%
2
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:29

  Shaman написав:а що сталося з нашим впертим ИА, хтось знає? знову спрогнозував 37,5 на літо? :D

Перед НР сказав, що тут лише пенсіонери, а він в свої 55 достойний сидіти на ФБ і онліфанс))
Коли після НР він знов зʼявився, я вже подумав (знаючи його слабкі здібності в математиці і не тільки) що він не додав, а відняв собі рік і вирішив що форум знов гідний його присутності.., Проте мабуть десь підвчився додаванню/відніманню і знов зник.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:32

  Hotab написав:
  Shaman написав:а що сталося з нашим впертим ИА, хтось знає? знову спрогнозував 37,5 на літо? :D

Перед НР сказав, що тут лише пенсіонери, а він в свої 55 достойний сидіти на ФБ і онліфанс))
Коли після НР він знов зʼявився, я вже подумав (знаючи його слабкі здібності в математиці і не тільки) що він не додав, а відняв собі рік і вирішив що форум знов гідний його присутності.., Проте мабуть десь підвчився додаванню/відніманню і знов зник.

onlyfans - це ж за гроші. є більш демократичні ресурси :D

він же не просто зник, його хтось з милосердя пристрелив на форумі :lol:
Shaman
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  #<1 ... 11769117701177111772
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