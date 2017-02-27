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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 січ, 2025 16:29
Shaman написав:
а що сталося з нашим впертим ИА
, хтось знає? знову спрогнозував 37,5 на літо?
Перед НР сказав, що тут лише пенсіонери, а він в свої 55 достойний сидіти на ФБ і онліфанс))
Коли після НР він знов зʼявився, я вже подумав (знаючи його слабкі здібності в математиці і не тільки) що він не додав, а відняв собі рік і вирішив що форум знов гідний його присутності.., Проте мабуть десь підвчився додаванню/відніманню і знов зник.
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Додано: Нед 05 січ, 2025 16:32
Hotab написав: Shaman написав:
а що сталося з нашим впертим ИА
, хтось знає? знову спрогнозував 37,5 на літо?
Перед НР сказав, що тут лише пенсіонери, а він в свої 55 достойний сидіти на ФБ і онліфанс
))
Коли після НР він знов зʼявився, я вже подумав (знаючи його слабкі здібності в математиці і не тільки) що він не додав, а відняв собі рік і вирішив що форум знов гідний його присутності.., Проте мабуть десь підвчився додаванню/відніманню і знов зник.
onlyfans - це ж за гроші. є більш демократичні ресурси
він же не просто зник, його хтось з милосердя пристрелив на форумі
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Додано: Нед 05 січ, 2025 17:38
Shaman написав:
а що сталося з нашим впертим ИА
, хтось знає? знову спрогнозував 37,5 на літо?
Мабуть купив на всі гривні гречку - тож є шанс що його прогнози ми почуємо літом)
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Додано: Нед 05 січ, 2025 18:09
cherchiltank написав: Shaman написав:
а що сталося з нашим впертим ИА
, хтось знає? знову спрогнозував 37,5 на літо?
Мабуть купив на всі гривні гречку - тож є шанс що його прогнози ми почуємо літом)
може в Буковелі на лижах, чому так погано про нашого гуру думаєте?
в пятницю з ранку продав по 42.45-у вечірі опт світив 42.60 на себя
сьогодні вже прийом 42.75
в кінці грудня откупив трошки гривні з купону по 41,99
не вважаєте, шановні, що курс прискорився(80коп за два тижні)?
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Додано: Нед 05 січ, 2025 18:22
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