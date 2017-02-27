RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11769117701177111772

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4 5 45
41,00-41,50
2%
1
41,50-42,00
9%
4
42,00-42,50
31%
14
42,50-43,00
44%
20
43,00-43,50
7%
3
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
4%
2
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:29

  Shaman написав:а що сталося з нашим впертим ИА, хтось знає? знову спрогнозував 37,5 на літо? :D

Перед НР сказав, що тут лише пенсіонери, а він в свої 55 достойний сидіти на ФБ і онліфанс))
Коли після НР він знов зʼявився, я вже подумав (знаючи його слабкі здібності в математиці і не тільки) що він не додав, а відняв собі рік і вирішив що форум знов гідний його присутності.., Проте мабуть десь підвчився додаванню/відніманню і знов зник.
Hotab
 
Повідомлень: 14007
З нами з: 15.02.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 2306 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:32

  Hotab написав:
  Shaman написав:а що сталося з нашим впертим ИА, хтось знає? знову спрогнозував 37,5 на літо? :D

Перед НР сказав, що тут лише пенсіонери, а він в свої 55 достойний сидіти на ФБ і онліфанс))
Коли після НР він знов зʼявився, я вже подумав (знаючи його слабкі здібності в математиці і не тільки) що він не додав, а відняв собі рік і вирішив що форум знов гідний його присутності.., Проте мабуть десь підвчився додаванню/відніманню і знов зник.

onlyfans - це ж за гроші. є більш демократичні ресурси :D

він же не просто зник, його хтось з милосердя пристрелив на форумі :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7803
З нами з: 29.09.19
Подякував: 706 раз.
Подякували: 1569 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:38

  Shaman написав:а що сталося з нашим впертим ИА, хтось знає? знову спрогнозував 37,5 на літо? :D

Мабуть купив на всі гривні гречку - тож є шанс що його прогнози ми почуємо літом)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:09

  cherchiltank написав:
  Shaman написав:а що сталося з нашим впертим ИА, хтось знає? знову спрогнозував 37,5 на літо? :D

Мабуть купив на всі гривні гречку - тож є шанс що його прогнози ми почуємо літом)

може в Буковелі на лижах, чому так погано про нашого гуру думаєте? :mrgreen:

в пятницю з ранку продав по 42.45-у вечірі опт світив 42.60 на себя
сьогодні вже прийом 42.75

в кінці грудня откупив трошки гривні з купону по 41,99
не вважаєте, шановні, що курс прискорився(80коп за два тижні)?
prodigy
 
Повідомлень: 11538
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3270 раз.
Подякували: 3316 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:22

В Китаї новий вірус.

Ринки в понеділок відкриються "весело".
https://ua.korrespondent.net/world/4745 ... ovyi-virus
Denik
 
Повідомлень: 3349
З нами з: 23.02.09
Подякував: 693 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 19:04

  Denik написав:Ринки в понеділок відкриються "весело".
https://ua.korrespondent.net/world/4745 ... ovyi-virus

Весело почнеться в лютому - тоді в подивимось куди підемо - або на 44 або на 50 щоб рахувати було легше)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 19:17

  cherchiltank написав:
  Denik написав:Ринки в понеділок відкриються "весело".
https://ua.korrespondent.net/world/4745 ... ovyi-virus

Весело почнеться в лютому - тоді в подивимось куди підемо - або на 44 або на 50 щоб рахувати було легше)

а що станеться в лютому? запас міцності в НБУ є, на квартал точно вистачить...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7803
З нами з: 29.09.19
Подякував: 706 раз.
Подякували: 1569 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 21:22

  Denik написав:Ринки в понеділок відкриються "весело".
https://ua.korrespondent.net/world/4745 ... ovyi-virus

То ви не в ту тему пишете ! Є друга тема Епідемія коронавірусу в Україні та світі Можна перейменувати в ковід 2, або прибрати з назви ковід - буде універсальна тема.
Новини про ковід слухали тепер про війну , тепер знову про ковід будем! Рашка ближче до Китаю так що є шанс що ковід 2 допоможе закінчити війну .
yama
 
Повідомлень: 4925
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9088 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 11769117701177111772
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3512, 3513, 3514
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35131 37315999
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 січ, 2025 15:12
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 205, 206, 207
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2068 13364464
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2024 18:26
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23269396
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7199)
05.01.2025 18:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.