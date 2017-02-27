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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11770117711177211773

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 3.9 5 47
41,00-41,50
4%
2
41,50-42,00
9%
4
42,00-42,50
30%
14
42,50-43,00
43%
20
43,00-43,50
9%
4
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 09:39

  Denik написав:Ринки в понеділок відкриються "весело".
https://ua.korrespondent.net/world/4745 ... ovyi-virus

Китай та Японія червоні, але зовсім трохи. Поки нічого глобального немає. Пишуть, що поточний спалах нагадує сезонний минулорічний грип.
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Denik
 
Повідомлень: 3350
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