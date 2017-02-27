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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11770117711177211773

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 3.9 5 52
41,00-41,50
6%
3
41,50-42,00
10%
5
42,00-42,50
27%
14
42,50-43,00
42%
22
43,00-43,50
8%
4
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
2%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
4%
2
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 09:39

  Denik написав:Ринки в понеділок відкриються "весело".
https://ua.korrespondent.net/world/4745 ... ovyi-virus

Китай та Японія червоні, але зовсім трохи. Поки нічого глобального немає. Пишуть, що поточний спалах нагадує сезонний минулорічний грип.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 11:34

Нафта зростає в ціні шостий день поспіль: причини

Нафта продовжила найдовшу серію зростання за останні 16 місяців, підтримувану ризиковим настроєм на ринках.

Нафта марки Brent торгується близько 77 доларів за барель після шестиденного ралі, яке підштовхнуло ф'ючерси до найвищого рівня з середини жовтня. West Texas Intermediate коштувала близько 74 дол.

Минулого тижня обидва еталони нафти піднялися вище своїх 100-денних ковзних середніх, частково завдяки подальшому скороченню запасів у США.

Зазначається, що це виштовхнуло нафту з вузького діапазону, в якому вона торгувалася з середини жовтня, і стимулювало алгоритмічні покупки.

Перспективи нафти до кінця року, однак, залишаються невизначеними. Очікування надлишкової пропозиції, можливе відновлення видобутку в країнах ОПЕК+, що простоюють, і слабкий попит з боку найбільшого імпортера - Китаю - важать на тлі зростаючої непередбачуваності, оскільки Дональд Трамп готується повернутися в Білий дім в цьому місяці.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 11:37

Как кто думает: до 20.01.2025 будет ли "откат" по доллару США на межбанке?
Или до этой даты будем просто плавно расти вверх?
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 11:41

Victor8 Ну я роблю ставку (дату оплати податків) на те, що будемо плавно рости десь до 20-25 січня.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 12:03

  Victor8 написав:Как кто думает: до 20.01.2025 будет ли "откат" по доллару США на межбанке?
Или до этой даты будем просто плавно расти вверх?

Вверх будемо плавно або не плавно рости до 20.01.2025 - на якщо якесь диво не трапиться
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 12:52

  Victor8 написав:Как кто думает: до 20.01.2025 будет ли "откат" по доллару США на межбанке?
Или до этой даты будем просто плавно расти вверх?

Поки ні. Далі можливо так
Investor_K
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