Важка дискусія з партнерами про "ціну війни".

Розрахуємо витрати та доходи відповідно до даних балансу оплати праці країни. Він не бреше. А якщо бреше, то це не багато.

Головна дірка, куди йдуть наші фінансові грошові ресурси, це негативний баланс торгівлі товарами і послугами.



Беремо три роки війни: 2022, 2023 та 11 місяців 2024. Маємо такі цифри: -25 737, - 37 879, - 31 441 мільярд доларів.



Якщо до війни можна було частково компенсувати негативний баланс торгівлі товарами (транзит, ІТ та туризм), то зараз і тут мінус: - 11,085, - 8,744, - 5,205 млрд доларів.



Головна причина - НБУ вписав у потік "обслуговування" гроші, які наші біженці витрачають за кордоном (з точки зору платежного балансу вони там на "екскурсію", просто довгу).

У підсумку, ми втратили понад 95 мільярдів доларів за роки війни у торгівлі товарами та послугами.



На балансі портфельних інвестицій також є фактор відтоку – за три роки війни країну покинуло понад 6 мільярдів доларів, найбільше у 2023 році.

Бізнес виводить гроші з країни, хоча канали відтоку майже закриті (але, як бачимо, не для всіх, є ті, хто "рівний" іншим).

Понад 36,7 мільярда склали валют поза банками – закупівля населенням готівкової валюти та тіньова економіка.

На хвилину майже стільки ж, скільки зараз у резервах НБУ.



Абсолютний рекорд тут у 2024 році: майже 15 мільярдів доларів за 11 місяців, трохи більше 10 мільярдів доларів за перший рік війни та 11,7 мільярдів доларів за другий.

У 2024 році цілком можливо бути менше 20 мільярдів доларів враховуючи вплив грудня.

Цей показник дуже типовий.



Демонструє адаптацію частини тіньової економіки та частини "еліт" до формату війни.

Є "нові багатірі", які дарма пакують валюту готівкою - "володар війни" або "некролорди".

Плюс девальваційні очікування населення і потік гривні до долара.



Тобто "дірка" платіжного балансу з великими мазками - більше $136 млрд.

Це потік грошей на імпорт товарів, для найнеобхідніших речей біженців за кордоном, для придбання готівкової валюти і як виведення капіталу іноземним бізнесом.



Хто буде компенсувати цей дефіцит?



Залишок вторинного доходу (переважно субсидії західних партнерів) за три роки склав $65 млрд, найбільший у 2022 році – 25,3 млрд.

Ще понад 60 мільярдів склав баланс «інших зобов’язань», переважно за залучення кредитів сектором державного управління: понад 60 мільярдів доларів, рекорд у 2023 році – понад 27 мільярдів доларів



Таким чином, загалом наші партнери "налили" нам $125 млрд, які покрили торговельний дефіцит товарами і послугами (95 млрд доларів), включаючи відток на рахунки іноземних біженців (мінус $25 млрд), відток капіталу бізнесу (6 млрд), небанківський відток (36 млрд.



Тобто покрили відтоку понад 136 млрд доларів.



Здається, ви помітили, що баланс трохи не в собі. Цього недостатньо покриття.

Понад 31 мільярд доларів притоку надали мігранти та зовнішній аутсорс бізнес (переважно ІТ).

Але це джерело виснажено (я про це писав).

Якщо баланс послуг у 2022 році становив 12,8 мільярда, у 2023 році – 11,1 мільярда, то за 11 місяців минулого року – лише 7,3 мільярда.

Ще 8,3 мільярди за три роки забезпечили приплив прямих іноземних інвестицій: тут 80% від суми – реінвестування прибутку в капітал, просто запобігає дивідендам за кордоном, перш за все, банкам та ФП

Як наслідок, якщо у 2022 році був дефіцит платіжного балансу на 2,9 млрд доларів (що призвело до девальвації), то у 2023 році вже був прибуток на 9,45 млрд доларів (що забезпечило стабільність валют гривні).



На жаль, за січень-листопад 2024 року дефіцит $3,12 млрд і новий раунд девальвації, дійсно дуже помірний.



Але повернемося до діалогу із західними партнерами.

Вони, напевно, вміють розрахувати і читати дані платіжного балансу не гірше нас з вами (а може навіть краще, враховуючи, що вони кредитори, а ми позичальники).

Їхня претензія буде наступною:

Де економічна модель зростання і чому безробіття все ще становить 15%, а 30% ВВП бездіяльне (що апріорі - несумісні поняття, безробіття і надвищення промислових

Чому десятки мільярдів доларів йдуть в НАЛ і все за рахунок іноземної допомоги (важлива стабільність валют, але тіньові потоки готівки треба якось оптимізувати).

Чому відбувається відтік капіталу бізнесу в контексті портфельних інвестицій, навіть якщо він невеликий.

Як вирішуватиметься проблема біженців та компенсуватиметься скорочення переказів з-за кордону трудових мігрантів.

Де поетапний план покриття балансу оплати праці за рахунок самозайнятості, передусім шляхом запуску економіки, скорочення імпорту та збільшення експорту (зараз трохи більше 40 мільярдів доларів на рік).

Навіть під час війни. Особливо, коли мова йде про війну.

Адже зовнішній фінансовий потік у 2025 році ризикує бути досить вимогливим з точки зору презентації як у вигляді субсидій, так і у вигляді пільгових кредитів