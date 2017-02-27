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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 3.9 5 52
41,00-41,50
6%
3
41,50-42,00
10%
5
42,00-42,50
27%
14
42,50-43,00
42%
22
43,00-43,50
8%
4
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
2%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
4%
2
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:40

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Victor8 Ну я роблю ставку (дату оплати податків) на те, що будемо плавно рости десь до 20-25 січня.

вже давно не зустрічав - ну які великі податки треба сплатити до 20 січня? треба забувати це вже словосполучення...


курс гривні має вагому політичну складову, після 20 січня побачемо -куди нас приведе
популізм Трампа (сподіваюсь на Колесо Фортуни, 5% шанс)
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:48

Межбанк на моменте - плавно подрос по курсу.
НБУ - основной продавец валюты.
Других продавцов крайне мало. То ли праздники еще у людей продолжаются...
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:01

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:вже давно не зустрічав - ну які великі податки треба сплатити до 20 січня? треба забувати це вже словосполучення...

Я про свої податки, які мені треба сплатити до 20 лютого. Хочеться в момент, коли курс буде максимальним

значить, по факту сплатите на мінімумі :D
Shaman
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