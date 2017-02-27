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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 січ, 2025 15:40
Shaman написав: Дюрі-бачі написав:Victor8
Ну я роблю ставку (дату оплати податків) на те, що будемо плавно рости десь до 20-25 січня.
вже давно не зустрічав - ну які великі податки треба сплатити до 20 січня? треба забувати це вже словосполучення...
курс гривні має вагому політичну складову, після 20 січня побачемо -куди нас приведе
популізм Трампа (сподіваюсь на Колесо Фортуни, 5% шанс)
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Додано: Пон 06 січ, 2025 15:48
Межбанк на моменте - плавно подрос по курсу.
НБУ - основной продавец валюты.
Других продавцов крайне мало. То ли праздники еще у людей продолжаются...
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Додано: Пон 06 січ, 2025 16:01
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
вже давно не зустрічав - ну які великі податки треба сплатити до 20 січня? треба забувати це вже словосполучення...
Я про свої податки, які мені треба сплатити до 20 лютого. Хочеться в момент
, коли курс буде максимальним
значить, по факту сплатите на мінімумі
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