курс гривні має вагому політичну складову, після 20 січня побачемо -куди нас приведе
популізм Трампа (сподіваюсь на Колесо Фортуни, 5% шанс)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 січ, 2025 15:40
курс гривні має вагому політичну складову, після 20 січня побачемо -куди нас приведе
популізм Трампа (сподіваюсь на Колесо Фортуни, 5% шанс)
Додано: Пон 06 січ, 2025 15:48
Межбанк на моменте - плавно подрос по курсу.
НБУ - основной продавец валюты.
Других продавцов крайне мало. То ли праздники еще у людей продолжаются...
Додано: Пон 06 січ, 2025 16:01
Додано: Пон 06 січ, 2025 16:48
Додано: Пон 06 січ, 2025 17:29
Завтра може бути відкат в межах 10 коп.
Деякі підстави: готівка сьогодні пригальмувала, Є/$ підскочив на фігуру, але PMI в 16:45 треба подивитись, бо можуть злити, п'ятнична з/п переважно відіграна суботніми і сьогоднішніми закупами
Додано: Пон 06 січ, 2025 18:10
Видатки держбюджету в грудні зросли до рекордної суми
Касові видатки державного бюджету України в грудні 2024 року становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом - 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді.
Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
Зазначається, що порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом - на 23,7%.
У грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді.
За 2024 рік держбюджет отримав 3,12 трлн грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищує показник держбюджету-2023.
За загальним фондом зростання доходів становило 514 млрд грн, або 31% - до 2,18 трлн грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.
Щодо видатків держбюджету, то у 2024 році вони зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4,48 трлн грн, зокрема за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3,49 трлн грн.
зелені обдристуни тирять шалено
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