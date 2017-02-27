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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11772117731177411775>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4 5 54
41,00-41,50
6%
3
41,50-42,00
9%
5
42,00-42,50
28%
15
42,50-43,00
41%
22
43,00-43,50
7%
4
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
2%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
6%
3
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:40

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Victor8 Ну я роблю ставку (дату оплати податків) на те, що будемо плавно рости десь до 20-25 січня.

вже давно не зустрічав - ну які великі податки треба сплатити до 20 січня? треба забувати це вже словосполучення...


курс гривні має вагому політичну складову, після 20 січня побачемо -куди нас приведе
популізм Трампа (сподіваюсь на Колесо Фортуни, 5% шанс)
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:48

Межбанк на моменте - плавно подрос по курсу.
НБУ - основной продавец валюты.
Других продавцов крайне мало. То ли праздники еще у людей продолжаются...
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:01

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:вже давно не зустрічав - ну які великі податки треба сплатити до 20 січня? треба забувати це вже словосполучення...

Я про свої податки, які мені треба сплатити до 20 лютого. Хочеться в момент, коли курс буде максимальним

значить, по факту сплатите на мінімумі :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:48

  Qwerty написав:Yuri_61 ну шо, коли там долар по 39?!


шанси не дорівнюють нулю
згадайте падіння курсу з 27,4 до 24,3 у 2019 році (імхо)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 17:29

  Victor8 написав:Как кто думает: до 20.01.2025 будет ли "откат" по доллару США на межбанке?
Или до этой даты будем просто плавно расти вверх?
Завтра може бути відкат в межах 10 коп.
Деякі підстави: готівка сьогодні пригальмувала, Є/$ підскочив на фігуру, але PMI в 16:45 треба подивитись, бо можуть злити, п'ятнична з/п переважно відіграна суботніми і сьогоднішніми закупами
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 18:10

Видатки держбюджету в грудні зросли до рекордної суми

Касові видатки державного бюджету України в грудні 2024 року становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом - 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Зазначається, що порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом - на 23,7%.

У грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді.

За 2024 рік держбюджет отримав 3,12 трлн грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищує показник держбюджету-2023.

За загальним фондом зростання доходів становило 514 млрд грн, або 31% - до 2,18 трлн грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Щодо видатків держбюджету, то у 2024 році вони зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4,48 трлн грн, зокрема за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3,49 трлн грн.

зелені обдристуни тирять шалено 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 18:40

  Yuri_61 написав:
  Qwerty написав:Yuri_61 ну шо, коли там долар по 39?!


шанси не дорівнюють нулю
згадайте падіння курсу з 27,4 до 24,3 у 2019 році (імхо)


згадав, Яків Васильович мабуть сам вклався в ОВДП тому і курс солоденький організував

сьогодні які вагомі вчинки пітверджують ваш прогноз?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 19:47

  jump написав:Видатки держбюджету в грудні зросли до рекордної суми

Касові видатки державного бюджету України в грудні 2024 року становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом - 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Зазначається, що порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом - на 23,7%.

У грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді.

За 2024 рік держбюджет отримав 3,12 трлн грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищує показник держбюджету-2023.

За загальним фондом зростання доходів становило 514 млрд грн, або 31% - до 2,18 трлн грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Щодо видатків держбюджету, то у 2024 році вони зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4,48 трлн грн, зокрема за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3,49 трлн грн.

зелені обдристуни тирять шалено 8)

а якщо виявиться, що витрати зросли на армію? чи у вас завжди тирять?..
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 20:26

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Victor8 Ну я роблю ставку (дату оплати податків) на те, що будемо плавно рости десь до 20-25 січня.

вже давно не зустрічав - ну які великі податки треба сплатити до 20 січня? треба забувати це вже словосполучення...

Може тому що Трамп, памп-памп.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 20:37

  Shaman написав:
  jump написав:Видатки держбюджету в грудні зросли до рекордної суми

Касові видатки державного бюджету України в грудні 2024 року становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом - 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Зазначається, що порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом - на 23,7%.

У грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді.

За 2024 рік держбюджет отримав 3,12 трлн грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищує показник держбюджету-2023.

За загальним фондом зростання доходів становило 514 млрд грн, або 31% - до 2,18 трлн грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Щодо видатків держбюджету, то у 2024 році вони зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4,48 трлн грн, зокрема за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3,49 трлн грн.

зелені обдристуни тирять шалено 8)

а якщо виявиться, що витрати зросли на армію? чи у вас завжди тирять?..


Добрими намірами вимощена дорога до пекла.
яйця по 17 за кубодециметр - це ж теж на армію були.
sergey_stasyuk555
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