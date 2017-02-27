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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11772117731177411775

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.1 5 57
41,00-41,50
5%
3
41,50-42,00
9%
5
42,00-42,50
28%
16
42,50-43,00
40%
23
43,00-43,50
7%
4
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
4%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
3
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 21:01

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:
  jump написав:Видатки держбюджету в грудні зросли до рекордної суми

Касові видатки державного бюджету України в грудні 2024 року становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом - 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Зазначається, що порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом - на 23,7%.

У грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді.

За 2024 рік держбюджет отримав 3,12 трлн грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищує показник держбюджету-2023.

За загальним фондом зростання доходів становило 514 млрд грн, або 31% - до 2,18 трлн грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Щодо видатків держбюджету, то у 2024 році вони зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4,48 трлн грн, зокрема за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3,49 трлн грн.

зелені обдристуни тирять шалено 8)

а якщо виявиться, що витрати зросли на армію? чи у вас завжди тирять?..

добрими намірами вимощена дорога до пекла.
яйця по 17 за кубодециметр - це ж теж на армію були.

а ще про корупцію більше всього верещать ті, хто сам би вкрав, якби мав можливість. а верещать тому, що такі гроші - повз них.

я дуже обережно відношусь, щоб звинуватити когось в крадіжці, треба потім обгрунтувати таке звинувачення, якщо спитають 8)

"я конечно честный,
но если б мог - то с.издил" (с) :D
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 06 січ, 2025 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 21:03

  prodigy написав:рашка без західних технологій не здатна на видобуток нафти в складних умовах(трудноизвлекаемая нефть), тому проект Арктика на паузі(років на 10?)

В прошлом году, по данным Роснедр, на государственный баланс было поставлено 43 месторождения нефти и газа, а среди нефтяных все оказались либо «мелкими» (запасы до 10 млн тонн), либо «очень мелкими» (менее 5 млн тонн). В общей сложности нефтяные компании отчитались о нахождении 565 млн тонн нефти — минимального за 6 лет объема. Однако и этот результат был достигнут преимущественно доразведкой уже действующих залежей. Суммарные запасы новых месторождений составили лишь 43 млн тонн нефти, а это примерно 9% годовой российской добычи.

Последний раз крупное месторождение нефти в России — Мадачагское на шельфе Баренцева моря — было открыто в 2022 году. Однако и его запасы покрывают лишь два месяца российской добычи и не идут ни в какое сравнение с месторождениями-гигантами, открытыми во времена СССР: Самотлор с запасами 7 млрд тонн, Ромашкинское с запасами 3 млрд тонн или Приобское с запасами 2,4 млрд тонн.

При этом почти все имеющиеся залежи уже вовлечены в добычу: нераспределенный фонд недр составляет лишь 3%.

Искать углеводороды становится все труднее, поскольку потенциал традиционных регионов добычи в России снижается, а доля трундноизвлекаемых запасов растет. Кроме того, мог сыграть роль уход из России иностранных нефтесервисных компаний: американские Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford объявили о приостановке инвестиций и поставок оборудования в Россию вскоре после начала войны. В 2022 года Halliburton и Baker Hughes продали бизнес в стране менеджменту российских подразделений.

нажаль навіть трьох родовищ які ви вказали хватає на 20+ років.
ще є нюанс: внутрішнє споживання в рашці буде теж падати, і інколи можливо швидше ніж видобуток (ймовірність падіння якого звісно дуже висока) - тобто можливе ситуативне і тимчасове зростання експорту.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 21:22

  prodigy написав:не вважаєте, шановні, що курс прискорився(80коп за два тижні)?

можливо всі трохи "здивувались" бюджетним свистопляскам на 700+ млрд в грудні,
думаю скоро все заспокоїться і перейдемо до "звичайних" 30-40 коп в місяць.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 21:43

  Shaman написав:"я конечно честный,
но если б мог - то с.издил" (с) :D

давно знав що ти "такий" і просто не можеш ))
я ні дня на гос. службі не працював і напевно ніколи вже не буду!
мені хватило гос. структур ще з безоплатної практики в київських податкових на магістратурі.
хіба що по мобілізації прийдеться, але "ето другоє"...
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 05:58

  Yuri_61 написав:
  Qwerty написав:Yuri_61 ну шо, коли там долар по 39?!


шанси не дорівнюють нулю
згадайте падіння курсу з 27,4 до 24,3 у 2019 році (імхо)

Тоді не було повномаштабноі війни, да і не падіння це було а тупорила політика нацбанку яка потім кинула курс на 28)
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 16:40

Всех, кто ждал доллар по 43,00 - поздравляю!
Сегодня "синий" наличный доллар США достиг этой отметки на продаже.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 16:53

  Victor8 написав:Всех, кто ждал доллар по 43,00 - поздравляю!
Сегодня "синий" наличный доллар США достиг этой отметки на продаже.


Де це таке свято?
Чи хтось у селі свого кума затарив на синю сотку і вже новина... :roll:
Slon_Nosov
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