Резерви Нацбанку зросли до $43,8 мільярда. Допомогла рекордна допомога від партнерів
Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року становили $43,79 мільярда.
За попередніми даними Національного банку України, у грудні минулого року вони збільшилися на 9,7% (або на $3,87 млрд).
Збільшення обсягу резервів у Нацбанку пояснили значними надходженнями валюти від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
GALeon написав:Резерви Нацбанку зросли до $43,8 мільярда. Допомогла рекордна допомога від партнерів
Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року становили $43,79 мільярда.
За попередніми даними Національного банку України, у грудні минулого року вони збільшилися на 9,7% (або на $3,87 млрд).
Збільшення обсягу резервів у Нацбанку пояснили значними надходженнями валюти від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.