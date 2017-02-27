Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 січ, 2025 18:39
Якщо 43 пробьємо то там і 44 не за горами, - що буде правильним бо такий курс мав бути ще рік тому
cherchiltank
Повідомлень: 1587
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 246 раз.
Профіль
Додано: Вів 07 січ, 2025 18:42
Victor8 написав:
Всех, кто ждал доллар по 43,00 - поздравляю!
Сегодня "синий" наличный доллар США достиг этой отметки на продаже.
Дивне свято. Може комусь здати по 42.65 буде свято, але ніяк не продаж по 43, тільки навіщо, якщо є по 42.80, хоч і білий.
Striker
Форумчанин року
Повідомлень: 3164
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3660 раз.
Подякували: 5901 раз.
Профіль
38
20
38
Додано: Вів 07 січ, 2025 18:52
asti написав: Victor8 написав:
Всех, кто ждал доллар по 43,00 - поздравляю!
Сегодня "синий" наличный доллар США достиг этой отметки на продаже.
Это где такое? У нас максимум.95 был, затем откатились//)
Киев "синий" сегодня:
USD 42,60 покупка
USD 43,00 продажа
Victor8
Повідомлень: 1036
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 204 раз.
Профіль
1
2
Додано: Вів 07 січ, 2025 19:16
NatiK написав: asti
Луцьк, наприклад, наразі так:
USD 42.60 43.00
EUR 44.10 44.48
Це напевно роздрібні курси - опт так широко не працює.
До прикладу, Кропивницький сьогодні після обіду працював
42,82 на 42,90 і попиту особливого не було//)
asti
Повідомлень: 4100
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 727 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 07 січ, 2025 19:40
Резерви Нацбанку зросли до $43,8 мільярда. Допомогла рекордна допомога від партнерів
Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року становили $43,79 мільярда.
За попередніми даними Національного банку України, у грудні минулого року вони збільшилися на 9,7% (або на $3,87 млрд).
Збільшення обсягу резервів у Нацбанку пояснили значними надходженнями валюти від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
https://biz.censor.net/n3528974
GALeon
Повідомлень: 1484
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 63 раз.
Профіль
Додано: Вів 07 січ, 2025 20:14
GALeon написав:
Резерви Нацбанку зросли до $43,8 мільярда. Допомогла рекордна допомога від партнерів
Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року становили $43,79 мільярда.
За попередніми даними Національного банку України, у грудні минулого року вони збільшилися на 9,7% (або на $3,87 млрд).
Збільшення обсягу резервів у Нацбанку пояснили значними надходженнями валюти від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
https://biz.censor.net/n3528974
Штати норм накидали в грудні -але нацбанк прекрасно розуміє що в 2025 такоі допомоги може і не бути
cherchiltank
Повідомлень: 1587
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 246 раз.
Профіль
Додано: Вів 07 січ, 2025 20:18
cherchiltank написав:
Штати норм накидали в грудні -але нацбанк прекрасно розуміє що в 2025 такоі допомоги може і не бути
Так наче вже все проголосовано і США передали гроші Світовому банку і назад їх не заберуть, тому до 2026 можна розслабитися.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 4598
З нами з: 29.07.22
Подякував: 770 раз.
Подякували: 557 раз.
Профіль
Додано: Вів 07 січ, 2025 20:51
cherchiltank написав:
Якщо 43 пробьємо то там і 44 не за горами, - що буде правильним бо такий курс мав бути ще рік тому
міопія?, купить окуляри
prodigy
Повідомлень: 11567
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 3317 раз.
Профіль
1
4
2
Додано: Вів 07 січ, 2025 22:02
Дюрі-бачі написав: cherchiltank написав:
Штати норм накидали в грудні -але нацбанк прекрасно розуміє що в 2025 такоі допомоги може і не бути
Так наче вже все проголосовано і США передали гроші Світовому банку і назад їх не заберуть, тому до 2026 можна розслабитися.
Точно, а після 2026 - трава не рости)
Ну і кацапи звісно теж розслабляться?)
cherchiltank
Повідомлень: 1587
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 246 раз.
Профіль
Додано: Вів 07 січ, 2025 22:03
prodigy написав: cherchiltank написав:
Якщо 43 пробьємо то там і 44 не за горами, - що буде правильним бо такий курс мав бути ще рік тому
міопія?, купить окуляри
Пігулки собі купи)
cherchiltank
Повідомлень: 1587
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 246 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
2069
13365918
35131
37319343
7978
23270052
Суб 23 гру, 2023 00:55 Hotab