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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11774117751177611777>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.3 5 60
41,00-41,50
5%
3
41,50-42,00
8%
5
42,00-42,50
27%
16
42,50-43,00
40%
24
43,00-43,50
7%
4
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
2%
1
46,50-47,00
2%
1
Більше 47,00
5%
3
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 18:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Якщо 43 пробьємо то там і 44 не за горами, - що буде правильним бо такий курс мав бути ще рік тому
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 18:42

  Victor8 написав:Всех, кто ждал доллар по 43,00 - поздравляю!
Сегодня "синий" наличный доллар США достиг этой отметки на продаже.

Дивне свято. Може комусь здати по 42.65 буде свято, але ніяк не продаж по 43, тільки навіщо, якщо є по 42.80, хоч і білий.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 18:52

  asti написав:
  Victor8 написав:Всех, кто ждал доллар по 43,00 - поздравляю!
Сегодня "синий" наличный доллар США достиг этой отметки на продаже.
Это где такое? У нас максимум.95 был, затем откатились//)

Киев "синий" сегодня:
USD 42,60 покупка
USD 43,00 продажа :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:16

  NatiK написав:asti
Луцьк, наприклад, наразі так:
USD 42.60 43.00
EUR 44.10 44.48
Це напевно роздрібні курси - опт так широко не працює.
До прикладу, Кропивницький сьогодні після обіду працював
42,82 на 42,90 і попиту особливого не було//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Резерви Нацбанку зросли до $43,8 мільярда. Допомогла рекордна допомога від партнерів 

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року становили $43,79 мільярда.

За попередніми даними Національного банку України, у грудні минулого року вони збільшилися на 9,7% (або на $3,87 млрд).

Збільшення обсягу резервів у Нацбанку пояснили значними надходженнями валюти від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

https://biz.censor.net/n3528974
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:14

  GALeon написав:Резерви Нацбанку зросли до $43,8 мільярда. Допомогла рекордна допомога від партнерів 

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року становили $43,79 мільярда.

За попередніми даними Національного банку України, у грудні минулого року вони збільшилися на 9,7% (або на $3,87 млрд).

Збільшення обсягу резервів у Нацбанку пояснили значними надходженнями валюти від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

https://biz.censor.net/n3528974

Штати норм накидали в грудні -але нацбанк прекрасно розуміє що в 2025 такоі допомоги може і не бути
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  cherchiltank написав:Штати норм накидали в грудні -але нацбанк прекрасно розуміє що в 2025 такоі допомоги може і не бути

Так наче вже все проголосовано і США передали гроші Світовому банку і назад їх не заберуть, тому до 2026 можна розслабитися.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:51

  cherchiltank написав:Якщо 43 пробьємо то там і 44 не за горами, - що буде правильним бо такий курс мав бути ще рік тому


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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 22:02

  Дюрі-бачі написав:
  cherchiltank написав:Штати норм накидали в грудні -але нацбанк прекрасно розуміє що в 2025 такоі допомоги може і не бути

Так наче вже все проголосовано і США передали гроші Світовому банку і назад їх не заберуть, тому до 2026 можна розслабитися.

Точно, а після 2026 - трава не рости)
Ну і кацапи звісно теж розслабляться?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 23:16

  Shaman написав:
"я конечно честный,
но если б мог - то с.издил" (с) :D


Это не честность)
Это хитрожо...ость)))
Актуально, но нецикаво:D
Навуходоносор
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