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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11774117751177611777

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.3 5 60
41,00-41,50
5%
3
41,50-42,00
8%
5
42,00-42,50
27%
16
42,50-43,00
40%
24
43,00-43,50
7%
4
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
2%
1
46,50-47,00
2%
1
Більше 47,00
5%
3
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 23:17

  Striker написав: є по 42.80, хоч і білий.
цифровий на продаж від 42.3, 42.45 ...
можна пограти
:) можна виграти чи білий, чи синій
flysoulfly
 
Повідомлень: 5722
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1814 раз.
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  #<1 ... 11774117751177611777
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Модератори: Ірина_, Модератор

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