|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 січ, 2025 23:17
Striker написав:
є по 42.80, хоч і білий.
цифровий на продаж від 42.3, 42.45 ...
можна пограти
можна виграти чи білий, чи синій
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5722
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1814 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2069
|13365959
|
|
|35131
|37319416
|
|
|7978
|23270087
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|