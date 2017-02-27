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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 січ, 2025 23:17
Striker написав:
є по 42.80, хоч і білий.
цифровий на продаж від 42.3, 42.45 ...
можна пограти
можна виграти чи білий, чи синій
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flysoulfly
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Додано: Сер 08 січ, 2025 14:38
flysoulfly написав: Striker написав:
є по 42.80, хоч і білий.
цифровий на продаж від 42.3, 42.45 ...
можна пограти
можна виграти чи білий, чи синій
в авалі суто синій , ціна відкотила з 42,39 до 42,33
вангую з понеділка буде 42,20 як тиждень тому
опт став на плато, але прийом 42,70 реальний
якби мені було потрібно-здав би сьогодні по 42,70, потримав гравню тиждень(10 днів)
і потім відкупився
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Додано: Сер 08 січ, 2025 15:06
Навуходоносор написав: Shaman написав:
"я конечно честный,
но если б мог - то с.издил" (с)
Это не честность)
Это хитрожо...ость)))
Актуально, но нецикаво:D
а чому хитродупо приховав, кому це було адресовано?
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Додано: Сер 08 січ, 2025 15:25
prodigy написав: flysoulfly написав: Striker написав:
є по 42.80, хоч і білий.
цифровий на продаж від 42.3, 42.45 ...
можна пограти
можна виграти чи білий, чи синій
в авалі суто синій , ціна відкотила з 42,39 до 42,33
вангую з понеділка буде 42,20 як тиждень тому
опт став на плато, але прийом 42,70 реальний
якби мені було потрібно-здав би сьогодні по 42,70, потримав гравню тиждень(10 днів)
і потім відкупився
Ну уже ,35 на продаже в Авале. Не хочет прогноз выполнять.
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