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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11774117751177611777

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.4 5 64
41,00-41,50
5%
3
41,50-42,00
8%
5
42,00-42,50
27%
17
42,50-43,00
39%
25
43,00-43,50
8%
5
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
2%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
2%
1
46,50-47,00
2%
1
Більше 47,00
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 23:17

  Striker написав: є по 42.80, хоч і білий.
цифровий на продаж від 42.3, 42.45 ...
можна пограти
:) можна виграти чи білий, чи синій
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:38

  flysoulfly написав:
  Striker написав: є по 42.80, хоч і білий.
цифровий на продаж від 42.3, 42.45 ...
можна пограти
:) можна виграти чи білий, чи синій


в авалі суто синій , ціна відкотила з 42,39 до 42,33
вангую з понеділка буде 42,20 як тиждень тому

опт став на плато, але прийом 42,70 реальний
якби мені було потрібно-здав би сьогодні по 42,70, потримав гравню тиждень(10 днів)
і потім відкупився
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 15:06

  Навуходоносор написав:
  Shaman написав:"я конечно честный,
но если б мог - то с.издил" (с) :D

Это не честность)
Это хитрожо...ость)))
Актуально, но нецикаво:D

а чому хитродупо приховав, кому це було адресовано? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 15:25

  prodigy написав:
  flysoulfly написав:
  Striker написав: є по 42.80, хоч і білий.
цифровий на продаж від 42.3, 42.45 ...
можна пограти
:) можна виграти чи білий, чи синій


в авалі суто синій , ціна відкотила з 42,39 до 42,33
вангую з понеділка буде 42,20 як тиждень тому

опт став на плато, але прийом 42,70 реальний
якби мені було потрібно-здав би сьогодні по 42,70, потримав гравню тиждень(10 днів)
і потім відкупився


Ну уже ,35 на продаже в Авале. Не хочет прогноз выполнять.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  serg1974 написав:Ну уже ,35 на продаже в Авале. Не хочет прогноз выполнять.


наврочив, треба все мовчки

вже 42,52
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:46

prodigy чому такий скачок різкий? міжбанк не так сильно пішов угору.
lenakurs
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 17:57

Які фактори впливають на курс валют в січні 2025 року

Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 17:58

Любой банк всегда хочет заработать при продаже валюты.
Не только наличной, но и безналичной.
Это нормально.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:42

flysoulfly Останнім часом білого не зустрічала в банках (я про той, що куплений онлайн на 50 тис). Весь емісійний
talja
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 00:03

  talja написав:flysoulfly Останнім часом білого не зустрічала в банках (я про той, що куплений онлайн на 50 тис). Весь емісійний

А мені ТАСя всучила. Правда знімав не в своєму відділенні і без передзамовлення. Підуть на ОВДП в приваті.
ihorsic
 
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