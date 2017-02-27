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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11775117761177711778

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.4 5 65
41,00-41,50
5%
3
41,50-42,00
8%
5
42,00-42,50
26%
17
42,50-43,00
40%
26
43,00-43,50
8%
5
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
2%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
2%
1
46,50-47,00
2%
1
Більше 47,00
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 04:33

  talja написав:Останнім часом білого не зустрічала в банках (я про той, що куплений онлайн на 50 тис). Весь емісійний

Банки типу тас чи акорд завжди дають мотлох.
Хоча, останній раз навіть в акорді три сині сотки дали :)
А на тасі давно хрест поставив.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 10:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

42.85
Плавно подгребаем к 43
Бетон
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  #<1 ... 11775117761177711778
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Модератори: Ірина_, Модератор

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