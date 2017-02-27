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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 січ, 2025 04:33
talja написав:
Останнім часом білого не зустрічала в банках (я про той, що куплений онлайн на 50 тис). Весь емісійний
Банки типу тас чи акорд завжди дають мотлох.
Хоча, останній раз навіть в акорді три сині сотки дали
А на тасі давно хрест поставив.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 10:33
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Плавно подгребаем к 43
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Додано: Чет 09 січ, 2025 12:51
Бетон написав:
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Плавно подгребаем к 43
С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает
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Додано: Чет 09 січ, 2025 12:56
Proofy Чиста психологія: більшість чекає на 20 січня на валізі синіх... Після того, як нічого не станется - то в лютому-березні потягнуть кошти назад в банки...
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