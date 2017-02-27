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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 січ, 2025 04:33
talja написав:
Останнім часом білого не зустрічала в банках (я про той, що куплений онлайн на 50 тис). Весь емісійний
Банки типу тас чи акорд завжди дають мотлох.
Хоча, останній раз навіть в акорді три сині сотки дали
А на тасі давно хрест поставив.
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 09 січ, 2025 10:33
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Плавно подгребаем к 43
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Бетон
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Додано: Чет 09 січ, 2025 12:51
Бетон написав:
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Плавно подгребаем к 43
С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает
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Proofy
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Додано: Чет 09 січ, 2025 12:56
Proofy Чиста психологія: більшість чекає на 20 січня на валізі синіх... Після того, як нічого не станется - то в лютому-березні потягнуть кошти назад в банки...
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 09 січ, 2025 16:35
Дюрі-бачі написав:Proofy
Чиста психологія: більшість чекає на 20 січня на валізі синіх... Після того, як нічого не станется - то в лютому-березні потягнуть кошти назад в банки...
А якщо щось станеться?
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vitaxa2006
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Додано: Чет 09 січ, 2025 17:20
vitaxa2006 написав: Дюрі-бачі написав:Proofy
Чиста психологія: більшість чекає на 20 січня на валізі синіх... Після того, як нічого не станется - то в лютому-березні потягнуть кошти назад в банки...
А якщо щось станеться?
Для более чем 90% всех украинцев 20 января - ничего не произойдет, да и особенно ничего не поменяется.
Сроки окончания войны Трампом уже озвучены. Правда, он может сделать еще новое заявление, после инаугурации.
Финансовая и военная помощь в 2025 году будет полностью сохраняться.
Это означает, что в 2025 году в Украине финансовых потрясений не ожидается
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Victor8
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