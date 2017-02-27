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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11775117761177711778

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 68
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
7%
5
42,00-42,50
26%
18
42,50-43,00
38%
26
43,00-43,50
9%
6
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
4
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 04:33

  talja написав:Останнім часом білого не зустрічала в банках (я про той, що куплений онлайн на 50 тис). Весь емісійний

Банки типу тас чи акорд завжди дають мотлох.
Хоча, останній раз навіть в акорді три сині сотки дали :)
А на тасі давно хрест поставив.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 10:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

42.85
Плавно подгребаем к 43
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:51

  Бетон написав:42.85
Плавно подгребаем к 43

С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:56

Proofy Чиста психологія: більшість чекає на 20 січня на валізі синіх... Після того, як нічого не станется - то в лютому-березні потягнуть кошти назад в банки...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:35

  Дюрі-бачі написав:Proofy Чиста психологія: більшість чекає на 20 січня на валізі синіх... Після того, як нічого не станется - то в лютому-березні потягнуть кошти назад в банки...

А якщо щось станеться?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:20

  vitaxa2006 написав:
  Дюрі-бачі написав:Proofy Чиста психологія: більшість чекає на 20 січня на валізі синіх... Після того, як нічого не станется - то в лютому-березні потягнуть кошти назад в банки...

А якщо щось станеться?

Для более чем 90% всех украинцев 20 января - ничего не произойдет, да и особенно ничего не поменяется.
Сроки окончания войны Трампом уже озвучены. Правда, он может сделать еще новое заявление, после инаугурации.
Финансовая и военная помощь в 2025 году будет полностью сохраняться.
Это означает, что в 2025 году в Украине финансовых потрясений не ожидается 8)
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:36

Андрій Пишний

Ми поступово публікуватимемо все більше підсумкових цифр за результатами 2024 року.
Деякими з них буду ділися окремо, щоб «оцифрувати» тези про стійкість країни, економіки та фінансового сектору.

Вчора оприлюднили дані про міжнародні резерви України на 1 січня 2025 року:
43,8 млрд дол. США. Зростання за рік – 8%.

Це історично найбільший показник, який, зокрема, суттєво перевищує обсяги резервів на кінець відносно мирного 2021 року. Динаміку ви можете побачити в інфографіці.
Безумовно, маємо такий результат завдяки потужній партнерській підтримці. Адже левова частка обсягу міжнародних резервів забезпечена саме завдяки допомозі міжнародних партнерів. У 2024 році вона становила близько 42 млрд дол. США.

Найбільшими донорами стали:

• Європейський Союз – 17,5 млрд дол. США;
• Сполучені Штати Америки – 6,8 млрд дол. США;
• Світовий банк – 6,1 млрд дол. США;
• МВФ – 5,3 млрд дол. США;
• Японія– 4,3 млрд дол. США;
• Канада – 1,8 млрд дол. США.

Ми вдячні за таку підтримку.
Водночас маємо розуміти, що це не даність, а результат політичної волі, активної дипломатії, спільних зусиль української влади, зокрема Національного банку.
З огляду на наявний рівень резервів ми маємо достатньо ресурсу, щоб і надалі підтримувати курсову стійкість.

Важливо, що зовнішня підтримка зберігатиметься і в 2025 році. Це дає нам підстави розраховувати на її достатність та ритмічність, що дасть змогу на кінець цього року зберегти резерви на достатньому рівні. Якому саме? Про це дізнаєтеся в оновленому макропрогнозі, який Національний банк презентує 23 січня.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:55

  Victor8 написав:
  vitaxa2006 написав:
  Дюрі-бачі написав:Proofy Чиста психологія: більшість чекає на 20 січня на валізі синіх... Після того, як нічого не станется - то в лютому-березні потягнуть кошти назад в банки...

А якщо щось станеться?

Для более чем 90% всех украинцев 20 января - ничего не произойдет, да и особенно ничего не поменяется.
Сроки окончания войны Трампом уже озвучены. Правда, он может сделать еще новое заявление, после инаугурации.
Финансовая и военная помощь в 2025 году будет полностью сохраняться.
Это означает, что в 2025 году в Украине финансовых потрясений не ожидается 8)

Є тільки один нюанс - це війна яка не може бути передбачуваною і може додати і фінансових патрясєній, я вже мовчу про все інше
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:03

с курсом щось схоже на паніку, а на форумі тиша...
всі зайняті, взули кєди?
8)
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:06

Slon_Nosov Яка паніка? прогнозовано ростемо до 20-го в район 45 грн.
Дюрі-бачі
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