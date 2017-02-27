|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 січ, 2025 19:55
Proofy написав: Бетон написав:
42.85
Плавно подгребаем к 43
С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает
АГА , де?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3509
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 09 січ, 2025 20:27
Slon_Nosov написав:
с курсом щось схоже на паніку, а на форумі тиша...
всі зайняті, взули кєди?
Яка паніка?)
Паніка коли з 13 грнзросло до 30 - а так корекція - до 44 грн нічого страшного в зростанні курсу не бачу
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1589
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 09 січ, 2025 20:54
Proofy написав: Бетон написав:
42.85
Плавно подгребаем к 43
С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает
щас погадаю с помощью кубических косточек
отпишусь если что
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4248
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2078
|13367356
|
|
|35141
|37323682
|
|
|7978
|23271662
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|