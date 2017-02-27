RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11776117771177811779

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 68
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
7%
5
42,00-42,50
26%
18
42,50-43,00
38%
26
43,00-43,50
9%
6
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
4
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:55

  Proofy написав:
  Бетон написав:42.85
Плавно подгребаем к 43

С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает

АГА , де?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3509
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:27

  Slon_Nosov написав:с курсом щось схоже на паніку, а на форумі тиша...
всі зайняті, взули кєди?
8)

Яка паніка?)
Паніка коли з 13 грнзросло до 30 - а так корекція - до 44 грн нічого страшного в зростанні курсу не бачу
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1589
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:54

  Proofy написав:
  Бетон написав:42.85
Плавно подгребаем к 43

С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает

щас погадаю с помощью кубических косточек
отпишусь если что
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4248
З нами з: 17.12.22
Подякував: 121 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 11776117771177811779
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 206, 207, 208
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2078 13367356
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2025 17:42
de Montaigne
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3513, 3514, 3515
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35141 37323682
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2025 10:43
SAndriy1
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23271662
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7218)
09.01.2025 19:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.