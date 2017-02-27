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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11776117771177811779

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 68
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
7%
5
42,00-42,50
26%
18
42,50-43,00
38%
26
43,00-43,50
9%
6
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
4
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:55

  Proofy написав:
  Бетон написав:42.85
Плавно подгребаем к 43

С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает

АГА , де?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:27

  Slon_Nosov написав:с курсом щось схоже на паніку, а на форумі тиша...
всі зайняті, взули кєди?
8)

Яка паніка?)
Паніка коли з 13 грнзросло до 30 - а так корекція - до 44 грн нічого страшного в зростанні курсу не бачу
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:54

  Proofy написав:
  Бетон написав:42.85
Плавно подгребаем к 43

С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает

щас погадаю с помощью кубических косточек
отпишусь если что
Бетон
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2
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 22:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Виплати зарплат. Все як завжди. З 18.01 ріст зупиниться
Investor_K
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