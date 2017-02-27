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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 січ, 2025 19:55
Proofy написав: Бетон написав:
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Плавно подгребаем к 43
С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает
АГА , де?
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:27
Slon_Nosov написав:
с курсом щось схоже на паніку, а на форумі тиша...
всі зайняті, взули кєди?
Яка паніка?)
Паніка коли з 13 грнзросло до 30 - а так корекція - до 44 грн нічого страшного в зростанні курсу не бачу
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:54
Proofy написав: Бетон написав:
42.85
Плавно подгребаем к 43
С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает
щас погадаю с помощью кубических косточек
отпишусь если что
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Бетон
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Додано: Чет 09 січ, 2025 22:24
Виплати зарплат. Все як завжди. З 18.01 ріст зупиниться
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Додано: Чет 09 січ, 2025 23:09
Proofy написав:
С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает
Прошу показати де він це показує? Кожен день зростає, причому за онаковим сценарієм: взліт на 8-10 коп і фінальна просадка до приблизно +6 коп до курсу фініша минулого дня.
Просто готівка суттєво відірвалася, але 43 рівень має і її притримати
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Додано: Чет 09 січ, 2025 23:15
vitaxa2006 написав: Дюрі-бачі написав:Proofy
Чиста психологія: більшість чекає на 20 січня на валізі синіх... Після того, як нічого не станется - то в лютому-березні потягнуть кошти назад в банки...
А якщо щось станеться?
А якщо не станеться, однак "не потягнуть"? Вірніше, курс суттєво не просяде, що найвірогідніше, бо не в цьому причина. Скоріш, йде така собі планова девальвація
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Додано: Чет 09 січ, 2025 23:41
хтось рахував, у скільки разів збільшилася грошова масса з 01.01.2022 року по 01.01.2025?
а я порахував, якщо коротко, то курс зараз повинен через ці обставини бути 46
Хто тут хотів збагатитися під час війни, купивши ОВДП або депозити відкрити під час війни?
Успіх вчасно вийшов депозитів
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Чет 09 січ, 2025 23:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 23:45
vitaxa2006 написав: Дюрі-бачі написав:Proofy
Чиста психологія: більшість чекає на 20 січня на валізі синіх... Після того, як нічого не станется - то в лютому-березні потягнуть кошти назад в банки...
А якщо щось станеться?
РПВ?
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