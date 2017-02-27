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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 січ, 2025 19:55
Proofy написав: Бетон написав:
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Плавно подгребаем к 43
С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает
АГА , де?
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:27
Slon_Nosov написав:
с курсом щось схоже на паніку, а на форумі тиша...
всі зайняті, взули кєди?
Яка паніка?)
Паніка коли з 13 грнзросло до 30 - а так корекція - до 44 грн нічого страшного в зростанні курсу не бачу
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:54
Proofy написав: Бетон написав:
42.85
Плавно подгребаем к 43
С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает
щас погадаю с помощью кубических косточек
отпишусь если что
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Бетон
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Додано: Чет 09 січ, 2025 22:24
Виплати зарплат. Все як завжди. З 18.01 ріст зупиниться
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Додано: Чет 09 січ, 2025 23:09
Proofy написав:
С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает
Прошу показати де він це показує? Кожен день зростає, причому за онаковим сценарієм: взліт на 8-10 коп і фінальна просадка до приблизно +6 коп до курсу фініша минулого дня.
Просто готівка суттєво відірвалася, але 43 рівень має і її притримати
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Додано: Чет 09 січ, 2025 23:15
vitaxa2006 написав: Дюрі-бачі написав:Proofy
Чиста психологія: більшість чекає на 20 січня на валізі синіх... Після того, як нічого не станется - то в лютому-березні потягнуть кошти назад в банки...
А якщо щось станеться?
А якщо не станеться, однак "не потягнуть"? Вірніше, курс суттєво не просяде, що найвірогідніше, бо не в цьому причина. Скоріш, йде така собі планова девальвація
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Додано: Чет 09 січ, 2025 23:41
хтось рахував, у скільки разів збільшилася грошова масса з 01.01.2022 року по 01.01.2025?
а я порахував, якщо коротко, то курс зараз повинен через ці обставини бути 46
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 10 січ, 2025 00:15, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 23:45
vitaxa2006 написав: Дюрі-бачі написав:Proofy
Чиста психологія: більшість чекає на 20 січня на валізі синіх... Після того, як нічого не станется - то в лютому-березні потягнуть кошти назад в банки...
А якщо щось станеться?
РПВ?
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 00:50
Спред у банков увеличивается..одни и те же грабли
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:39
Yuri_61 написав:
хтось рахував, у скільки разів збільшилася грошова масса з 01.01.2022 року по 01.01.2025?
а я порахував, якщо коротко, то курс зараз повинен через ці обставини бути 46
А чому не 38.5? 😃
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