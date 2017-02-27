Державний борг України на кінець 2024 року сягнув близько 7 трлн грн. Таким чином, відношення державного боргу до ВВП сягнуло 92%, йдеться у розборі результатів виконання державного бюджету в 2024 році, здійсненому Аналітичним відділом Forbes Ukraine. Це сукупний державний борг, що окрім прямої заборгованості України також включає борги, гарантовані державою.
Ключові факти
В структурі державного боргу левова частина (96%) припадає на прямий борг держави, решта 4% – на борги, гарантовані державою. Для порівняння, у 2023 році державний борг становив 5,5 трлн грн, або 84% ВВП. Збільшення державного боргу впродовж 2023 року відбувалося через значні зовнішні та внутрішні запозичення, потрібні для фінансування бюджету воєнного часу. Ще одним суттєвим чинником зростання держборгу є послаблення курсу гривні до провідних валют світу, яке збільшує гривневий масштаб боргів у іноземній валюті. Перед повномасштабним вторгненням у 2021 році розмір державного боргу становив 2,67 трлн грн, або 49% ВВП.
jump написав:у до ВВП сягнуло 92%, йдеться у розборі результатів виконання державного бюджету в 2024 році, здійсненому Аналітичним відділом Forbes Ukraine. Це сукупний державний борг, що окрім прямої заборгованості України також включає борги, гарантовані державою.
Ключові факти
В структурі державного боргу левова частина (96%) припадає на прямий борг держави, решта 4% – на борги, гарантовані державою. Для порівняння, у 2023 році державний борг становив 5,5 трлн грн, або 84% ВВП. Збільшення державного боргу впродовж 2023 року відбувалося через значні зовнішні та внутрішні запозичення, потрібні для фінансування бюджету воєнного часу. Ще одним суттєвим чинником зростання держборгу є послаблення курсу гривні до провідних валют світу, яке збільшує гривневий масштаб боргів у іноземній валюті. Перед повномасштабним вторгненням у 2021 році розмір державного боргу становив 2,67 трлн грн, або 49% ВВП.
Slon_Nosov написав:с курсом щось схоже на паніку, а на форумі тиша... всі зайняті, взули кєди?
Яка паніка?) Паніка коли з 13 грн зросло до 30 - а так корекція - до 44 грн нічого страшного в зростанні курсу не бачу
Є невелика надія/очікування що теперішній ріст - це повторення старої-доброї сезонності. Десь на протязі 1-1,5 місяця зможемо переконатись Якщо думка виявиться вірною, то продавши валюту на піку і зайшовши в ОВДП до середини літа можна отримати непоганий прибуток Але це все лише теорія та очікування...
jump написав:Державний борг України на кінець 2024 року сягнув близько 7 трлн грн. Таким чином, відношення державного боргу до ВВП сягнуло 92%, йдеться у розборі результатів виконання державного бюджету в 2024 році, здійсненому Аналітичним відділом Forbes Ukraine. Це сукупний державний борг, що окрім прямої заборгованості України також включає борги, гарантовані державою.
Ключові факти
В структурі державного боргу левова частина (96%) припадає на прямий борг держави, решта 4% – на борги, гарантовані державою. Для порівняння, у 2023 році державний борг становив 5,5 трлн грн, або 84% ВВП. Збільшення державного боргу впродовж 2023 року відбувалося через значні зовнішні та внутрішні запозичення, потрібні для фінансування бюджету воєнного часу. Ще одним суттєвим чинником зростання держборгу є послаблення курсу гривні до провідних валют світу, яке збільшує гривневий масштаб боргів у іноземній валюті. Перед повномасштабним вторгненням у 2021 році розмір державного боргу становив 2,67 трлн грн, або 49% ВВП.
А що буде, коли співвідношення боргу до ВВП перевищить 100% ?