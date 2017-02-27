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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11777117781177911780

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.5 5 70
41,00-41,50
4%
3
41,50-42,00
7%
5
42,00-42,50
27%
19
42,50-43,00
37%
26
43,00-43,50
10%
7
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
1%
1
46,50-47,00
1%
1
Більше 47,00
6%
4
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:57

Державний борг України на кінець 2024 року сягнув близько 7 трлн грн. Таким чином, відношення державного боргу до ВВП сягнуло 92%, йдеться у розборі результатів виконання державного бюджету в 2024 році, здійсненому Аналітичним відділом Forbes Ukraine. Це сукупний державний борг, що окрім прямої заборгованості України також включає борги, гарантовані державою.

Ключові факти

В структурі державного боргу левова частина (96%) припадає на прямий борг держави, решта 4% – на борги, гарантовані державою.
Для порівняння, у 2023 році державний борг становив 5,5 трлн грн, або 84% ВВП.
Збільшення державного боргу впродовж 2023 року відбувалося через значні зовнішні та внутрішні запозичення, потрібні для фінансування бюджету воєнного часу.
Ще одним суттєвим чинником зростання держборгу є послаблення курсу гривні до провідних валют світу, яке збільшує гривневий масштаб боргів у іноземній валюті.
Перед повномасштабним вторгненням у 2021 році розмір державного боргу становив 2,67 трлн грн, або 49% ВВП.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Yuri_61 написав:хтось рахував, у скільки разів збільшилася грошова масса з 01.01.2022 року по 01.01.2025?
а я порахував, якщо коротко, то курс зараз повинен через ці обставини бути 46
Які розрахунки вказували на Ваш попередній прогноз 37?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 10:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  jump написав:у до ВВП сягнуло 92%, йдеться у розборі результатів виконання державного бюджету в 2024 році, здійсненому Аналітичним відділом Forbes Ukraine. Це сукупний державний борг, що окрім прямої заборгованості України також включає борги, гарантовані державою.

Ключові факти

В структурі державного боргу левова частина (96%) припадає на прямий борг держави, решта 4% – на борги, гарантовані державою.
Для порівняння, у 2023 році державний борг становив 5,5 трлн грн, або 84% ВВП.
Збільшення державного боргу впродовж 2023 року відбувалося через значні зовнішні та внутрішні запозичення, потрібні для фінансування бюджету воєнного часу.
Ще одним суттєвим чинником зростання держборгу є послаблення курсу гривні до провідних валют світу, яке збільшує гривневий масштаб боргів у іноземній валюті.
Перед повномасштабним вторгненням у 2021 році розмір державного боргу становив 2,67 трлн грн, або 49% ВВП.


https://www.usdebtclock.org/
або москальскою https://usadebt.ru/
у них скільки відсотків ? - Размер госдолга к ВВП в США составил 129 % в 2023 году.
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:23

yama
Я от відчував, що нас обманювали, що в США краще чим у нас.

Знову ростемо? Банки (деякі) прям суттєво відстають.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:34

  Zochan написав:
Yuri_61 написав:хтось рахував, у скільки разів збільшилася грошова масса з 01.01.2022 року по 01.01.2025?
а я порахував, якщо коротко, то курс зараз повинен через ці обставини бути 46
Які розрахунки вказували на Ваш попередній прогноз 37?

:mrgreen:
Человек забыл перелогиниться :mrgreen: :mrgreen:

  ihorsic написав:
  Yuri_61 написав:хтось рахував, у скільки разів збільшилася грошова масса з 01.01.2022 року по 01.01.2025?
а я порахував, якщо коротко, то курс зараз повинен через ці обставини бути 46

А чому не 38.5? 😃

так то жэ ИА, а на ну да :lol: )))
Соискатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:12

  cherchiltank написав:
  Slon_Nosov написав:с курсом щось схоже на паніку, а на форумі тиша...
всі зайняті, взули кєди?
8)

Яка паніка?)
Паніка коли з 13 грн зросло до 30 - а так корекція - до 44 грн нічого страшного в зростанні курсу не бачу

Є невелика надія/очікування що теперішній ріст - це повторення старої-доброї сезонності.
Десь на протязі 1-1,5 місяця зможемо переконатись
Якщо думка виявиться вірною, то продавши валюту на піку і зайшовши в ОВДП до середини літа можна отримати непоганий прибуток
Але це все лише теорія та очікування...
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:25

  jump написав:Державний борг України на кінець 2024 року сягнув близько 7 трлн грн. Таким чином, відношення державного боргу до ВВП сягнуло 92%, йдеться у розборі результатів виконання державного бюджету в 2024 році, здійсненому Аналітичним відділом Forbes Ukraine. Це сукупний державний борг, що окрім прямої заборгованості України також включає борги, гарантовані державою.

Ключові факти

В структурі державного боргу левова частина (96%) припадає на прямий борг держави, решта 4% – на борги, гарантовані державою.
Для порівняння, у 2023 році державний борг становив 5,5 трлн грн, або 84% ВВП.
Збільшення державного боргу впродовж 2023 року відбувалося через значні зовнішні та внутрішні запозичення, потрібні для фінансування бюджету воєнного часу.
Ще одним суттєвим чинником зростання держборгу є послаблення курсу гривні до провідних валют світу, яке збільшує гривневий масштаб боргів у іноземній валюті.
Перед повномасштабним вторгненням у 2021 році розмір державного боргу становив 2,67 трлн грн, або 49% ВВП.

А що буде, коли співвідношення боргу до ВВП перевищить 100% ?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:26

Realist
Долар зараз вигідніше за біткоїн.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:28

vitaxa2006 нічого. В Японії он більше 200% і живуть. Нам слід боятися не боргів, а моменту коли переможемо у війні і нам скоротять допомогу
Дюрі-бачі
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