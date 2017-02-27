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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:51
it's Christmas
Hotab написав:
Знову ростемо? Банки (деякі) прям суттєво відстають.
- готівки
каравани ще не дійшли до замовників.
Банки (деякі) про це шотознають™
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Hotab
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