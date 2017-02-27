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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:51
it's Christmas
Hotab написав:
Знову ростемо? Банки (деякі) прям суттєво відстають.
- готівки
каравани ще не дійшли до замовників.
Банки (деякі) про це шотознають™
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:22
Visky написав: Proofy написав:
С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает
Прошу показати де він це показує? Кожен день зростає, причому за онаковим сценарієм: взліт на 8-10 коп і фінальна просадка до приблизно +6 коп до курсу фініша минулого дня.
Просто готівка суттєво відірвалася, але 43 рівень має і її притримати
Ситуативные дневные графики показывают вниз, то что потом гонят вверх, например в конце сессии, то бывает.
Пока что официальный не сильно вырос, возможно придут к 42 в конце концов, все остальное паника.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:27
vitaxa2006 написав:Realist
Долар зараз вигідніше за біткоїн.
С чего ему быть выгоднее. На долларе можно 5% за неделю/полмесяца получить?
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:31
Proofy написав: vitaxa2006 написав:Realist
Долар зараз вигідніше за біткоїн.
С чего ему быть выгоднее. На долларе можно 5% за неделю/полмесяца получить?
але потім на бітку можна за наступний тиждень/півмісяця й -20% отримати
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:45
Shaman написав: Proofy написав: vitaxa2006 написав:Realist
Долар зараз вигідніше за біткоїн.
С чего ему быть выгоднее. На долларе можно 5% за неделю/полмесяца получить?
але потім на бітку можна за наступний тиждень/півмісяця й -20% отримати
может все что угодно быть. На буллране можно и +20% легко получить.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:53
Proofy написав: Visky написав: Proofy написав:
С чем связан рост? на межбанке явно вверх не идет, вниз показывает
Прошу показати де він це показує? Кожен день зростає, причому за онаковим сценарієм: взліт на 8-10 коп і фінальна просадка до приблизно +6 коп до курсу фініша минулого дня.
Просто готівка суттєво відірвалася, але 43 рівень має і її притримати
Ситуативные дневные графики показывают вниз, то что потом гонят вверх, например в конце сессии, то бывает.
Пока что официальный не сильно вырос, возможно придут к 42 в конце концов, все остальное паника.
Так якраз навпаки: взліт на старті на 8-10 коп, де НБУ стримує подальше підвищення, а в кінці сессії на тонкому ринку НБУ притискає курс на 3-5 коп разом з фінальною проводкою ранішніх угод, що були на старті сесії (т.з. кошачій хвіст). Я не бачу Вашої картини, "що показує", може Ви якось графічно це позначите?
Але от сьогодні є поки ситуативний злом на МБ - зниження на 10 коп з дівергенцією з інерційним готівковим ринком, який зріс на 5 коп до оптово-київського курсу 43,05.
Причиною злому на МБ може бути дуже радісна новина: Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро із суми, яку Євросоюз виділив на спільний кредит Групи семи для України, для погашення якого використають заморожені активи РФ. €3 млрд одночасно - оце суттєво!
Востаннє редагувалось Visky
в П'ят 10 січ, 2025 15:02, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:53
Proofy написав: Shaman написав: Proofy написав:
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Долар зараз вигідніше за біткоїн
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С чего ему быть выгоднее. На долларе можно 5% за неделю/полмесяца получить?
але потім на бітку можна за наступний тиждень/півмісяця й -20% отримати
может все что угодно быть. На буллране можно и +20% легко получить.
получить? или чиста посмотреть, порадоваться своему теоретическому багатству?
КТО из вас продал на пике (та хоть рядом) ваших буллранов ??
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